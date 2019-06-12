Где вырастет зарплата в 2019 году. 10 самых динамично развивающихся субъектов РФ

По подсчётам экспертов из Финансового университета при Правительстве РФ, реальный рост зарплат россиян в 2019 году составит около 3%. Кроме того, этот показатель может сохраниться и в первой половине 2020 года. Рассказываем, в каких регионах будет жить хорошо.

По прогнозам экспертов Финансового университета, в десяти регионах России в 2019 году ожидается резкий рост зарплат. Они также отметили, что в ближайшие годы мировую экономику ожидает достаточно стабильное развитие с ростом ВВП от 2,8% до 3,6%.

— Мы не видим оснований для того, чтобы ожидать в ближайшие годы значительного мирового экономического кризиса, — говорится в исследовании, опубликованном на сайте университета.

Самые высокие темпы роста реальной зарплаты эксперты ожидают в Ленинградской области, Приморском крае и Дагестане. Жители этих регионов начнут зарабатывать больше на 7,1%, 6,5% и 5,6% соответственно.

Заработная плата заметно повысится также в Московской области (на 4,5%), Якутии (4,4%) и Крыму (4,3%).

При этом самый высокий экономический подъём ожидается в Крыму и Севастополе, Амурской и Ленинградской областях, Забайкалье, Чечне, Приморье, Северной Осетии, Якутии и Самарской области.

— По нашему мнению, эксперты в своих прогнозах ориентировались на целевые показатели майских указов президента, согласно которым уровень заработных плат работников бюджетной сферы должен быть не ниже уровня среднемесячной заработной платы конкретного региона. Вероятно, именно с этим связаны оценки темпов роста реальной заработной платы в таких наиболее благополучных регионах, как Ленинградская и Московская области, — считает Сергей Дейнека, финансовый аналитик компании "БКС Премьер".

Также, по его мнению, приход масштабных проектов в регион, таких как "Северный поток — 2" и проект по СПГ "Криогаз", формирует наиболее существенный импульс для притока инвестиций.

— Такого рода "мегастройки" создают вокруг себя собственную экосистему, в которой так или иначе оказывается задействован весь сегмент регионального предпринимательства. С учётом действия данного фактора поддержки в виде масштабных инфраструктурных проектов валовый региональный продукт (ВРП) как Санкт-Петербурга, так и Ленобласти демонстрировал рост, опережающий средние значения по России. Аналогичная динамика фиксируется и в темпах роста объёмов инвестиций, что тоже может транслироваться в более высокие темпы роста заработных плат на крупных предприятиях. На прогнозах о темпах роста в других субъектах РФ также может сказываться эффект низкой базы, — отметил эксперт.

Ранее о росте зарплат россиян сообщил первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, за первый квартал 2019 года доходы россиян выросли на 1,3%. Однако, по данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, у 18,3% жителей России в 2018 году зарплаты уменьшились.