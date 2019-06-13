Бензин дорожает. Что будет с ценами после 1 июля

1 июля истекает соглашение правительства и нефтяных компаний о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Чего ждать после часа икс? Будут ли цены расти плавно или нам ждать резких и ощутимых для кошелька скачков?

Судя по недавним заявлениям участников рынка и чиновников, ждать продления соглашения не стоит. Хотя глава "ЛУКойла" Вагит Алекперов и допустил возможность нового соглашения нефтяников с правительством.

— Вопрос продления топливных соглашений постоянно обсуждается. Я думаю, это будет вечный процесс, пока мы не перейдём к плавающему акцизу по принципу налога на добавленный доход в добывающей отрасли, — заявил президент "ЛУКойла".

Но надежды эти призрачны. Предпосылок для продления соглашения пока нет. Об этом на днях заявил вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий топливно-энергетическую отрасль.

Впрочем, тот факт, что цены начали расти даже в рамках действующего соглашения, говорит о том, что его эффективность не так уж и велика. В мае стоимость бензина в ряде городов взлетела сразу на два-три рубля. Это произошло после того, как топливо резко подорожало на бирже. После этого руководство Российского топливного союза предупредило правительство о возможном резком скачке цен на бензин. В письме союза Козаку нефтяники отмечали, что нынешняя ситуация на топливном рынке начинает повторять события прошлогодней весны. По их словам, за месяц биржевые цены на бензин уже выросли примерно на 20%. Среди основных причин резкого скачка цен в письме назывались: сокращение объёма производства в связи с ремонтом на НПЗ, снижение поставок на внутренний рынок и увеличение объёма экспорта топлива.

Если при наличии соглашения рынок так лихорадит, то что же будет, когда оно завершится? В правительстве на этот счёт не волнуются и предлагают новые меры по сдерживанию.

Так, ФАС предложила ввести требования об упорядочивании продажи топлива на бирже независимыми НПЗ.

— Сейчас нефтяные компании и так продают на бирже объёмы, превышающие установленный порог, задача лишь сделать эти продажи равномерными, — заявил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

По его словам, такая мера позволит стабилизировать ситуацию на рынке. Не исключено, что этот вопрос будет решён до 30 июня, то есть до момента истечения срока соглашения с нефтяниками о заморозке розничных цен на бензин и дизельное топливо.

— Что касается роста цен на розницу, они будут в пределах инфляции. Наша задача — регулировать, в том числе за счёт созданного инструмента, в рамках изменённого налогового законодательства — обратного акциза, демпфера, — успокаивал общественность министр энергетики Александр Новак на ПМЭФ-2019.

Каких же цен на топливо ждать в июле-августе?

По мнению аналитиков, если рост и будет, то плавным.

Цена на нефть с начала года выросла на 12%, что приводит к росту затрат НПЗ, однако в конце мая — начале июня на нефтяном рынке началась коррекция. Есть надежда, что рост цен на нефтепродукты после 1 июля будет достаточно плавным. Так считает заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова.

— Правительство прогнозирует, что цены на бензин не вырастут больше, чем потребительская инфляция. Можно ожидать, что в июле средняя розничная цена на бензин в среднем по России дойдёт до 45–45,5 руб. за литр, что, наверное, не превысит прогнозы роста помесячной инфляции в 0,3%, — пояснила эксперт.

При этом она отметила, что наиболее быстрыми темпами будут расти цены на брендовых АЗС, так как их перестанут сдерживать, а у независимых заправочных станций была возможность повысить цены намного раньше.

— Летом на ряде НПЗ проводится ремонт, и уменьшение объёмов производства бензина может также внести вклад в рост цен. Так что рост цен на бензин может и немного опережать помесячную инфляцию. Но резкого скачка цен вверх, подобного тому, который имел место в мае 2018 года, с высокой вероятностью не произойдёт, — заявила Мильчакова.

Старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова прогнозирует повышение стоимости бензина ещё на 5% до конца года. После четырёхмесячного "затишья" цены на бензин всё-таки начали расти, а за последнюю неделю они повысились в 70 российских регионах.

— В среднем по году цены на бензин в России растут на 8–10%, а в этом году стоимость топлива увеличилась в среднем на 2,5% с учётом зимнего повышения НДС. Активный спрос на топливо в период отпусков и сельскохозяйственного сезона создаёт основу для роста цен, — прогнозирует эксперт.