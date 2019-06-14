Карту заблокировали за границей. Что делать?

Некоторые путешественники, отправляясь за границу, сталкиваются с проблемами блокировки банковских карт. В итоге отдых омрачается не только невозможностью воспользоваться своими средствами, но и долгими разбирательствами. Лайф узнал, что делать, если такая проблема возникла в чужой стране.

— В прошлом месяце поехал в отпуск в Индонезию. С собой у меня были наличные, но кое-какая сумма находилась и на карте. Перед поездкой я позвонил в банк и предупредил о предстоящей поездке, назвал страну и срок своего пребывания там. Мне сказали, что карту блокировать не будут. В местном банкомате я решил снять 50 долларов, но карту после этого заблокировали. Позвонить в службу поддержки у меня не было возможности, поэтому разбирался с ситуацией уже после своего возвращения, — рассказал о неприятной ситуации москвич Михаил.

Что делать, если карта оказалась заблокирована?

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, нужно в первую очередь оповещать банк о своём отъезде и намерении пользоваться картой за границей. Эксперты отмечают, что многие путешественники почему-то пренебрегают этим, в результате чего сталкиваются с проблемами.

— Современные банки предоставляют возможность указать заранее, в какие дни и в какой стране вы будете находиться. Информацию эту можно разместить в своём интернет-кабинете, указать даже предельные лимиты сумм. При необходимости там же можно эти лимиты убрать, поменять и даже указать потом другую страну, если ваши планы изменились, — рассказал Лайфу руководитель департамента образования Института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов.

Также в целях безопасности эксперты рекомендуют иметь при себе не одну, а несколько карт разных банков. Причём директор департамента управления активами компании Erarium Group Денис Лисицын советует иметь одну карту какого-нибудь крупнейшего международного банка, который имеет свои отделения во всех странах мира.

— Выезжая за границу, нужно понимать, карточка какого банка у вас в кармане и через какую платёжную систему она будет обслуживаться. Узнайте, не находится ли ваш банк под санкциями, а также уточните у специалиста банка, выпустившего вам карту, можно ли будет расплачиваться данной картой в той стране, куда вы собрались на отдых, — пояснил Дмитрий Лисицын.

Если блокировка карты по той или иной причине всё же произошла, то разблокирование её происходит чаще всего по письменному заявлению клиента. Для тех, кто часто летает, эксперт Международного финансового центра Владимир Рожаковский советует иметь одну карту, номинированную в евро. По его словам, путешественник не будет нести убытки от конвертации рублей в европейскую валюту.

Чтобы не попасть в затруднительное финансовое положение, связанное с блокировкой банковской карты, эксперт Денис Лисицын рекомендует всегда иметь при себе запасные наличные деньги. За границей не стоит снимать сразу большую сумму денег, лучше всего снимать небольшими суммами по мере необходимости.

— Если вдруг неприятность вас настигла, всегда имейте доступ к интернет-банку, чтобы вы могли перекинуть деньги быстро со счёта на счёт. Кроме того, важно иметь и телефон с двумя сим-картами: одна — местная, а вторая — российская. И на ней обязательно деньги, достаточные для роуминг-звонков хотя бы на 2–3 дня, — дал советы Евгений Удилов.