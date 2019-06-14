ЦБ снизил ключевую ставку. Облегчит ли это жизнь россиянам?

Совет директоров Центробанка принял решение снизить ключевую ставку на 0,25% — до 7,5%. Есть ли у россиян надежда на светлое будущее?

В пятницу, 14 июня, Центральный банк РФ снизил ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,5% годовых. Ранее она составляла 7,75% годовых. Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров по процентной политике. Такое решение принято после 15 месяцев перерыва — последний раз денежно-кредитную политику регулятор смягчал в конце марта 2018 года.

При этом эксперты отметили, что ЦБ намекал на снижение ключевой ставки почти с января, так что все крупные финансовые организации имели время заранее подготовится к этому событию.

— Понижение ключевой ставки было ожидаемым и вполне назревшим. Это не просто процент, под который Центробанк кредитует коммерческие банки. Ведь они, в свою очередь, в результате уменьшения стоимости средств ЦБ также постепенно снижают свои ставки. Поэтому он дал ориентир, сигнал для рыночной цены кредитов в экономике. Чем она ниже, тем больше возможностей для предприятий пользоваться заёмными средствами для инвестиций, производства товаров и услуг, — пояснил руководитель группы аналитиков ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Жить станет лучше?

Снижение ключевой ставки незначительно, но всё же отразится на улучшении ситуации с ипотекой и кредитами. Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев ожидает, что в самое ближайшее время ставка по ипотеке в Сбербанке может снизиться почти на 0,6% — почти до 10,8%. Но она всё равно выше, чем предусмотренные в нацпроекте "Жильё и городская среда" 8,9%.

— Можно ожидать дополнительного смягчение денежно-кредитной политики в последние месяцы 2019 года ещё на 0,25%. Остальные банки должны последовать примеру Сбербанка и сократить ставки на сопоставимые величины, — рассказал Геннадий Николаев.

В свою очередь удешевление потребительских кредитов повышает возможность населения пользоваться ими и увеличивает спрос на продукцию и услуги, что также стимулирует экономику.

— Безусловно, уменьшение ставки с 7,75 до 7,5% не в состоянии значимо изменить ситуацию в экономике. Однако это необходимый шаг для постепенного её стимулирования, — заявил эксперт.

По словам президента СРО "НАПКА" Эльмана Мехтиева, сегодня спрогнозировать изменение ставки по кредитам сложно, так как она зависит от очень многих факторов.

— С учётом волатильности в развитии экономики и незначительности снижения ключевой ставки на горизонте 6–9 месяцев такое решение ЦБ может и не привести к ощутимому для экономики снижению стоимости заёмных средств, — отметил Эльман Мехтиев.

Снижение ставки и — как следствие — смягчение денежно-кредитной политики скажутся не только в общем на экономике страны и инвестиционном климате, но и на всех гражданах нашей страны. Такого мнения придерживается Ирина Ланис, финансовый эксперт компании "Финист".

Она прогнозирует, что кредиты станут чуть доступнее и снизятся ставки по ипотеке, а также понизятся проценты по новым вкладам. Это тоже можно рассматривать как положительный фактор, поскольку появляется необходимость искать более доходные инструменты.

— Желающим взять ипотеку лучше подождать до осени. Коль уж взят курс на голубиную риторику ЦБ, есть шанс на ещё большее снижение процентной ставки в конце третьего квартала, что ещё больше понизит проценты по кредитованию, — допускает Ирина Ланис.