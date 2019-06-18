Биткоин идёт на штурм. Что ждать от криптовалюты дальше?

Курс биткоина обновил годовой максимум и поднялся выше $9000. Каковы дальнейшие перспективы криптовалюты?

Впервые с мая 2018 года стоимость биткоина снова достигла отметки выше 9000 долларов. За последний месяц криптовалюта подорожала более чем на 22%.

С начала нынешнего года курс биткоина стремительно идёт вверх — его стоимость поднялась уже на 142%. Впрочем, курс по-прежнему далёк от рекордного показателя 2017 года, когда он превышал 19 тысяч долларов.

Аналитик ООО "Эксперт плюс" Кирилл Стариков полагает, что биткоин сейчас растёт в цене из-за спроса на альтернативные защитные инструменты, но при этом не исключает, что движение вверх будет кратковременным.

— Сейчас наблюдается коррекционное движение вверх, но этот скачок не исключает, что вскоре начнутся массовые скупки валюты в ожидании новых рекордов, а сильные мира сего возьмут и откроют короткие позиции, что спровоцирует сильное падение повторно к 5000–6000, — выразил своё мнение Стариков.

Эксперт не исключил перспективу роста биткоина до уровня в 12 тысяч долларов.

Трейдер-аналитик компании ERARIUM Group Григорий Мелкумян не исключает, что в ближайшее время биткоин сможет достигнуть отметки 10 000 долларов. Однако, по его словам, повторять спекулятивный рост 2017 года крипторынки скорее всего не станут.

Перспективу в 10 000 долларов предрекает и Гайдар Гасанов, эксперт Международного финансового центра. По его словам, активный рост биткоина в первую очередь объясняется тем, что участники рынка реагируют на информационные поводы, которые говорят о перспективе более широкого внедрения криптовалют в глобальные экономические процессы.

— Торговые войны между США и Китаем, а также запрет экспорта иранской нефти создают перспективы для обхода санкций посредством взаиморасчётов при помощи биткоинов, — отметил Гасанов.