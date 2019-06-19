Операция прервана. Как банкоматы "воруют" деньги клиентов.

За последние пару месяцев участились жалобы клиентов на банкоматы. Аппарат "съедает" деньги, но на счёт их не зачисляет. Лайф разбирался, кто несёт ответственность за неисправность банкоматов и как действовать пострадавшим в подобных ситуациях.

— Уже давно являюсь клиентом Сбербанка. 10 июня решил положить на карту 20 200 рублей. Деньги предназначались для оплаты кредита в другом банке, который я должен был погасить в тот же день. Задержек, соответственно, не должно было быть. Банкомат принял пачку купюр, листал их около 30 секунд и выдал сообщение об ошибке. Потом попросил ввести сумму, которую я вносил, и посоветовал обратиться в отделение Сбербанка для зачисления. На горячей линии уверили, что заявление будет рассмотрено в кратчайшие сроки. На руках имею чек с датой, суммой и номером банкомата. Потом мне пришло сообщение о том, что срок рассмотрения продлён до 25 числа. На оплату кредита были потрачены последние наличные деньги, — оставил жалобу на сайте Banki.ru один из клиентов банка.

За последние пару месяцев такие случаи действительно участились. Одна из клиенток банка ВТБ обратилась точно с такой же проблемой. Ситуацию усугубляло и то, что произошло это накануне майских праздников. Девушка понимала, что во время праздников вряд ли её проблему будут рассматривать, а после боялась, что деньги к ней вообще не вернутся.

Однако в пресс-службе ВТБ Лайфу ответили, что на жалобу среагировали достаточно оперативно и помогли клиентке разобраться с ситуацией. Деньги, как и было обещано, на счёт вернулись.

Сбербанк в свою очередь сообщил, что взял ситуацию под контроль.

— Ситуация уже находится в работе профильных подразделений банка. На данный момент продолжается проверка, о её результатах мы сообщим в самое ближайшее время нашему клиенту. По всем подобным обращениям банк проводит оперативную проверку и работает с каждым клиентом индивидуально. По закону о банковской тайне банк не имеет права сообщать сведения об операциях клиентов никому, кроме самого клиента, — объяснили Лайфу в пресс-службе Сбербанка.

Как вернуть "съеденные" деньги?

Ответственность за некорректную работу банкоматов ложится на банки, которым они принадлежат, говорит директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков. Он отметил, что у каждого банка в договоре с клиентом указано, как происходит зачисление денег на счёт, как поступать в случае претензий и каковы сроки их рассмотрения. Но, если банк нарушает указанные в договоре условия, это повод обратиться в Центральный банк РФ и Роспотребнадзор, а возможно, и в правоохранительные органы.

— Сейчас большинство мест расположения банкоматов оборудовано телекамерами, так что не проблема запросить запись, которая подтвердит, что деньги в банкомат были помещены, — пояснил эксперт.

Если подобная ситуация действительно произошла, то клиенту лучше обратиться в банк, банкоматом которого он пользовался, советует финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. Если деньги не зачислил банкомат стороннего банка, необходимо писать обращение именно в этот сторонний банк.

Он добавил, что после рассмотрения жалобы банк производит инкассацию. Если по результатам инкассации лишние деньги найдут, банк вернёт их клиенту.

— Для начала банк должен убедиться в том, что эти лишние деньги действительно в банкомате есть. Камеры видеонаблюдения, которые, как правило, стоят в отделениях банков, в этом случае не помогут. Они не настолько великолепного качества, чтобы увидеть, сколько средств положил в банкомат клиент — 100 рублей или 100 тысяч. То есть всё выясняется по итогам инкассации, — рассказал Лайфу Дейнека.

При этом эксперт отметил, что с инкассацией тоже не всё так просто: во время инкассации присутствует несколько человек, деньги пересчитываются, ведётся их учёт. И, если обнаруживается лишняя сумма, и одновременно с этим у банка есть претензия клиента на ту же сумму, банк обязан вернуть эти деньги, зачислив их на счёт клиента. То есть банк не может просто взять и положить их себе на баланс.