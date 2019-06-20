Мошенники под видом опроса от Сбербанка обманывают пользователей соцсетей

В социальных сетях, таких как "Фейсбук" и "Инстаграм", всё чаще можно встретить так называемую рекламу, которая предлагает пользователям пройти опрос, приуроченный к "177-летию Сбербанка", и получить за это деньги.

— Сегодня случайно столкнулся в "Инстаграме" с таргетированной рекламой Сбербанка. На первый взгляд, всё в порядке. Однако нет — фейк. Мошенникам удалось пройти модерацию "Фейсбука". Реклама от лица Sberbank-opros russia. В заголовке — логотип банка, дескриптор акции. Фраза "Дарим каждому до 500 000 на карту" делает своё злое дело. Ссылка "Подробнее" ведёт на лендос, быстро собранный на конструкторе. А далее... развод и провокация, — пишет один из пользователей в "Фейсбуке".

Мошенники действительно подготовились и сделали всё, чтобы у пользователей не осталось сомнений, что акция от Сбербанка. Пользователь сразу видит зелёное лого крупнейшего банка страны и рекламу, которая обещает "от 10 тысяч рублей за прохождение опроса". При переходе на страницу пользователю открывается заставка — и тоже с логотипом Сбербанка.

После подтверждения возраста генерируется автоматический опрос, по результатам которого "счастливчику" обещают начислить 116 тысяч рублей. А всего-навсего нужно ответить на шесть простейших вопросов: "Какую марку часов вы предпочитаете?", "В каком бы банке вы взяли кредит?", "Какой мобильный телефон вы встречаете чаще всего?" и другие.

Примечательно, что деньги пользователь "получит" вне зависимости от своих ответов. После прохождения опроса "счастливчику" дарят 116 тысяч рублей (сумма на самом деле может быть и 120 000, и 134 000). Но всегда больше 100 тысяч.

И здесь начинается самое интересное. Для зачисления средств на карту пользователю нужно ввести номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Затем указать реквизиты банковской карты: номер, имя её владельца, срок действия и CVC.

Затем выводится предупреждение: "В связи с лимитами платёжных систем, перевод будет отправлен двумя равными частями в течение 10 минут. Чтобы моментально и в полном размере получить выплату, необходимо выполнить закрепительный платёж. С вашей карты/кошелька будет списана сумма 242 рубля. С помощью данного списания происходит подтверждение вашей личности и закрепление внутреннего счёта для двух дальнейших переводов. Напоминаем, что выплата будет отправлена вам двумя равными переводами. Сумма списания будет возвращена на вашу карту/кошелек автоматически".

Многие клюют на этот простой ход мошенников: с тебя спишем 242 рубля, а ты получишь 116 000. Очень привлекательно. Нужно ли говорить, что в итоге никакие деньги не приходят, несмотря на фальшивые отзывы "победителей", которые размещены на сайте-лохотроне.

И хорошо ещё, если ваши потери ограничатся 242 рублями, ведь, вводя полные реквизиты карты, вы просто приглашаете преступников почистить ваши электронные карманы.

Лайф отправил запрос в пресс-службу Сбербанка, чтобы разобраться в ситуации, но ответа так и не получил.