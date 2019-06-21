Доллар теряет позиции. Кому это выгодно, а кто будет страдать?

Рубль продолжает укрепляться на фоне мировых валют. В это время курс американской валюты снизился, обновив минимум 2019 года. Как поведёт себя доллар дальше? Кому выгодно его падение?

Утром 20 июня курс доллара снизился до 63,32 рубля, обновив минимум 2019 года. Далее он продолжил сохранять отрицательную динамику и к вечеру скатился до 63,02 рубля.

Эксперты считают, что к падению американской валюты привело решение Федеральной резервной системы США смягчить денежно-кредитную политику.

— ФРС сохранила базовую ставку на текущем уровне в 2,25–2,5%, но рынки посчитали, что американский центробанк отныне готов продолжительно снижать ставку, что негативно для доллара и позитивно для всех прочих мировых валют, — прокомментировал ситуацию эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский.

Что ждёт доллар в будущем?

С начала лета ослабление американского доллара стало заметным, особенно в России. На международном валютном рынке к корзине валют доллар США потерял за это время около 2–3%, а к рублю — около 4%. Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский считает, что рассчитывать на значительное продолжение этой тенденции не нужно, по крайней мере до конца лета.

— Стоит учитывать сезонный фактор — торги на международных площадках в летний период приобретают вялотекущий характер. Это значит, что доллар США достиг своих минимальных на лето значений плюс-минус 1–2%. Если говорить об отношении американской валюты к российской, то факторы, которые сейчас оказывают дополнительную поддержку рублю, к середине июля начнут уходить. Доллар США начнёт возвращать позиции, приближаясь к отметкам в 65–67 рублей к началу августа, — прогнозирует аналитик.

Эксперт Владимир Рожанковский полагает, что доллар, может, и начнёт расти в будущем, но, скорее всего, вряд ли сможет вновь перешагнуть психологическую отметку 97 по индексу DXY.

Однако эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев считает, что дальнейшая судьба курса будет зависеть от встречи лидеров РФ и США на саммите G20. По его мнению, в случае положительного итога переговоров сохранить завоёванные позиции сможет отечественная валюта.

Кому выгодно падение "американца" и кто остаётся в минусе?

С точки зрения российского потребительского сектора, который имеет высокую импортную зависимость, укрепляющийся рубль является стимулом для развития за счёт роста покупательной способности россиян. Но, по словам аналитика Forex Optimum, основу российской экономики составляет экспортно-сырьевой сектор, а значит, российские власти прежде всего оберегают именно его, в том числе и от укрепления рубля.

Эксперт также высказался и о влиянии курса американской валюты на состояние мировой экономики. Большинство товаров, сырья и расчётов в мире осуществляется в долларах США, соответственно, чем дороже американская валюта, тем меньше компании и потребители из разных стран могут приобрести сырья и товаров для производства и потребления. Укрепление доллара ведёт к замедлению темпов экономического роста в мире.

— После прихода к власти в США Дональда Трампа экономический курс страны был изменён с желания быть главным потребителем в мире на желание быть главным производителем. Так что для США критически важным стал вопрос более низкого курса своей национальной валюты. Но и другие страны, которые на текущий момент уже занимают позиции главных производителей в мире, не хотят отдавать курсовое конкурентное преимущество. Поэтому мы всё больше слышим не только о торговых, но и о валютных войнах, которые подразумевают ослабление своей валюты для повышения конкурентоспособности своих товаров, — резюмирует Иван Капустянский.