Когда слово — золото. Как заявления Путина влияют на акции компаний

Акции "Яндекса" выросли до исторического максимума после заявления Владимира Путина об успехах компании. Об этом свидетельствуют данные торгов. Лайф вспомнил случаи, когда слова президента оказывали оперативное влияние на акции и других компаний.

Во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным гендиректор компании "Яндекс" Елена Бунина поинтересовалась, может ли государство разработать новые законы для того, чтобы в стране можно было развивать беспилотный транспорт. Владимир Путин ответил: "Сам хочу", однако отметил, что надо принимать во внимание современные реалии.

При этом президент похвалил компанию, отметив её успешную конкуренцию с Google, но "не без поддержки государства".

После высказываний российского лидера акции "Яндекса" выросли на 2,5% и достигли исторического максимума. Согласно данным Московской биржи, цена акций компании в четверг в 15:02 по московскому времени достигла 2531,6 рубля за бумагу. В последующие полчаса стоимость бумаг колебалась от 2514 до 2522,8 рубля. По состоянию на 17:00 цена акций снизилась до 2482 рублей.

— Акции компании "Яндекс" на протяжении всей текущей недели были очень близки к уровню своего исторического максимума на отметках в 2500 рублей за одну акцию. На фоне высказывания президента страны и вопроса к президенту от лица главы компании "Яндекс" об условиях работы IT-компаний в стране был всплеск активности со стороны покупателей на торгах Московской биржи, что, в свою очередь, привело к росту акций компании до уровней выше отметок в 2500 рублей за одну акцию компании. Сейчас акции торгуются ниже вчерашних отметок и нового пока по ним ничего не предвидится. Всё будет зависеть от внешнего, пока крайне позитивного для российских активов фона, который, правда, может и очень быстро измениться в негативную сторону, — рассказал в пятницу Лайфу руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов.

Однако "Яндекс" не единственная компания, курс акций которой менялся после выступлений Владимира Путина

В июле 2008 года, когда Владимир Путин занимал пост премьер-министра, состоялась встреча с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. Сразу после встречи акции компании пошли вверх. Правда, вывести из "красной" зоны "Газпром" тогда так и не удалось.

Акции АвтоВАЗа выросли на 11,9% благодаря высказыванию Владимира Путина в октябре 2009 года. Тогда Владимир Путин поставил компании Renault ультиматум: либо французский концерн как акционер АвтоВАЗа поможет волжскому автогиганту деньгами, либо его доля будет размыта. В ответ на его слова акции АвтоВАЗа выросли на 11,9% на ММВБ — до 15,83 рубля за акцию.

В мае 2014 года Владимир Путин сделал сразу несколько резонансных заявлений, которые изменили позицию инвесторов, оперирующих на российском фондовом рынке. Российский лидер заявил, что украинские власти должны прекратить "военные карательные операции" на юго-востоке страны. В свою очередь, Россия отвела войска от украинской границы. Кроме того, Владимир Путин попросил сторонников федерализации перенести намеченный тогда на 11 мая 2014 года референдум о статусе Донецка и Луганска.

Несмотря на то что заявления Путина были сделаны после переговоров с главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дидье Буркхальтером, когда торговля на российских биржах подходила к завершению, инвесторы с восторгом отреагировали на слова президента. Всего за несколько минут индекс ММВБ вырос почти на 3,5%, а РТС — почти на 5%. Котировки большинства отечественных "голубых фишек" выросли в пределах 10%. Более всего росли бумаги ВТБ — на 6%, "Газпрома" — на 5%, Сбербанка — на 10%.

В декабре 2014-го акции АФК "Система" выросли более чем на 80% в ходе торгов на Московской бирже. Причиной этого стали заявления Владимира Путина о законности приватизации "Башнефти" и причинах подозрений в отношении главы АФК "Система" Владимира Евтушенкова.

Чего ждать дальше?

— Рынки в большинстве стран находятся на своих исторических максимумах, а это может стать предвестником быстрой коррекции. По моему мнению, до окончания саммита стран Большой двадцатки — G20 мы пока не увидим существенного разворота на глобальном рынке капитала и это окажет краткосрочную поддержку всему российскому фондовому рынку. В дальнейшем же необходимо будет смотреть за итогами встреч глав ведущих государств на полях саммита в Осаке. Мы возлагаем пока скромные, но всё же надежды на выработку всеобъемлющего консенсуса в большинстве спорных вопросов как для РФ, так и для КНР в контексте геополитического противостояния на мировой арене, обострившегося в последнее время, — полагает Роман Блинов.