Банковский террор. Как избавиться от навязчивых звонков

Этим летом сотрудники банков буквально атакуют клиентов предложениями по кредитам и кредитным картам. Некоторые получали десятки телефонных звонков в день с одними и теми же "выгодными предложениями". Лайф разбирался, что делать, если сотрудники банков слишком настойчиво навязывают кредиты, и как избавиться от нежелательных звонков.

— Поехала в отпуск, телефон в роуминге, звонок с незнакомого номера: "Я звоню из банка, у нас новое предложение по кредиту". Сказала, что не нужны мне никакие кредиты и не нужно мне трезвонить, я за границей. Прошло два часа. Звонит другой сотрудник того же банка! И опять со своим чудо-предложением. И так многократно за весь отпуск. Просто перестала брать трубку, увидев незнакомые номера, но так это всё достало, что сил нет, — сетует Ольга. Это лишь одна из многочисленных жалоб на навязчивую телефонную рекламу.

Все сообщения можно разделить на две основные группы. Первая — это звонки откровенных мошенников с номеров, похожих на номера банков. Избавиться от них сложно. Тут основной совет — не давать никакой информации о себе по телефону, ведь главная задача мошенников — выудить данные карты, чтобы снять с неё деньги. Вторая — навязчивые звонки сотрудников настоящих и крупных известных банков. Их цель — прорекламировать кредит или условия выдачи кредитной карты. Одним словом, привести в банк нового заёмщика.

— Прекратить поток звонков от банков вполне реально, — говорит ведущий юрист ООО "Крылов и партнёры" Валерия Петелина. — Для начала нужно записать разговор на диктофон. Во время разговора нужно обязательно попросить звонящего представиться и назвать банк, из которого он звонит. После этого надо спросить, есть ли у него разрешение на обработку ваших персональных данных.

Если разрешения нет, после этого звонки, скорее всего, прекратятся автоматически. На том конце провода поймут, что перед ними образованный клиент и просто так навязать услугу ему не получится. Да и проблемы со законом никому не нужны. Если звонки не прекратятся, Валерия Петелина советует обратиться в прокуратуру с заявлением о проверке законности использования персональной информации. В качестве доказательства нужно приложить диктофонную запись.

Впрочем, обычно разрешение на обработку персональных данных у банка есть. Такое согласие клиенты дают, когда подписывают договор о получении первой же услуги, будь то вклад или кредит, объяснил президент Национальной ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. Впрочем, он добавил, что клиент вправе выбирать, как получать информацию, какую и нужна ли она вообще.

— Можно отозвать у банка право на использование своих персональных данных, — рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — Для этого нужно написать заявление с соответствующими требованиями и оставить его либо в отделении, либо отправить по электронной почте. В том случае, если звонки продолжатся, можно смело идти в суд. Благо успешных прецедентов достаточно много.

Действительно, в начале года ФАС оштрафовала банк "Восточный" за регулярные звонки без соответствующего разрешения, а в марте Сбербанк был вынужден по решению регулятора выплатить 105 тысяч рублей за СМС-рекламу кредита.

Кроме того, стоит помнить, что в банке всегда могут найтись недобросовестные сотрудники, которые могут продать ваши данные. Таким образом, после завершения сотрудничества с какой-либо компанией стоит на всякий случай запретить ей использовать свою персональную информацию.

— По возможности, заполняя какую-либо анкету, в графе "Способ связи" оставляйте адрес электронной почты, а не номер телефона. Тогда полученную информацию вы будете получать и просматривать в удобное для вас время — и не только от банков, но и других коммерческих организаций. Это в любом случае снизит риск нежелательных звонков, — посоветовал директор департамента управления активами компании Erarium Group Денис Лисицын.