Вино или виски. Сколько можно заработать на инвестициях в алкоголь

Алкогольные напитки второй год подряд были признаны самым выгодным вложением. Сейчас в топе лидеров виски, а раньше больше всего дивидендов приносило вино. Лайф выяснил, стоит ли вкладываться в алкоголь и сколько на этом можно заработать.

По итогам прошлого года доходность от вложений в редкие сорта виски достигла 40%. Это данные консалтинговой компании Knight Frank. Таким образом, элитный алкоголь оказался в топе самых выгодных инвестиций, опередив даже криптовалюту. Кстати, годом ранее самой выгодной инвестицией были признаны коллекционные вина. Аналитики подсчитали, что за десять лет они подорожали в среднем на 231%.

— Есть разные варианты инвестиций в алкоголь, — рассказал аналитик ООО "Эксперт плюс" Кирилл Стариков. — Наибольшей популярностью пользуется вино. Можно покупать вина в бутылках, фьючерсы на вино (пока виноград ещё на стадии созревания), возможны инвестиции в винодельческое хозяйство, можно отдать средства в управление винным брокерам. Алкоголь можно выгодно покупать и перепродавать. Иногда вложения в редкие или особенно удачные вина многократно окупаются.

Само собой, инвестиционное вино отличается от того, что вы видите на витрине в супермаркете. Оно, как правило, продаётся в ограниченном количестве наборами. В основном по 10–12 бутылок по 750 мл, пояснил руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев. По его словам, около 90% вин инвестиционного класса производится во французском регионе Бордо, а ожидаемая доходность у них около 8–10%. С мая 2017 года основной винный индекс находится на максимуме, но не демонстрирует роста.

На первый взгляд кажется, что стоимость коллекционных вин не так уж и велика. Цены на аукционах колеблются от нескольких тысяч долларов до нескольких десятков тысяч, рассказал руководитель аналитического департамента "Международного финансового центра" Роман Блинов. Таким образом, в переводе на российские рубли бутылку инвестиционного вина можно купить и за 100 тысяч. Впрочем, не всё так просто. Роман Блинов поясняет, что коллекционные вина требуется хранить в специальных условиях в винном погребе. А это уже требует немалых вложений.

— На вине хорошо зарабатывают те, кто много вкладывает, — рассказал руководитель департамента образования Института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов. — К тому же надо быть готовым к тому, что вложения будут долго окупаться. Возьмём, допустим, винодельческое хозяйство. Затраты на первую партию из 500 бутылок составят не менее 350 тысяч рублей. За год-два экспериментов в лучшем случае удастся отбить эти деньги. Потребуется ещё несколько лет, чтобы выйти на прибыль.