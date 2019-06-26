Домашний золотой запас. Насколько выгодны накопления в драгметаллах

Цена золота достигла максимума за последние шесть лет. Что ждёт драгметалл в ближайшие месяцы и стоит ли в него вкладываться?

На Лондонской бирже драгметаллов цена на золото 24 июня подскочила на 1,4%, — до 1439,21 доллара за унцию. В последний раз так дорого оно стоило в мае 2013 года. Эксперты связывают подорожание золота с геополитическими и монетарными факторами.

— Цены на золото толкает вверх конфликт между США и Ираном. К тому же в июле ожидается снижение базовой ставки ФРС США и ослабление доллара, — поясняет Сергей Дейнека, финансовый аналитик "БКС премьер".

Будущее за золотом?

Золото на протяжении многих лет является долгосрочным надёжным активом. Пока оно занимает сильную позицию, и предпосылок к снижению нет, считает аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова. По её словам, драгоценный металл взял чёткий курс на $1500.

Похожий прогноз, и даже чуть выше, получился у руководителя аналитического отдела ИК "Инстант инвест" Александра Тимофеева. По его словам, в среднесрочной перспективе золото подорожает до $1800.

Сергей Дейнека считает, что до конца лета стоимость тройской унции золота может формироваться в широком диапазоне $1380–1480. Более существенное движение котировок вверх также возможно в случае начала реального военного конфликта на Ближнем Востоке.

— В ближайшее время мы можем увидеть небольшую коррекцию и консолидацию цен вблизи $1400 как в свете некоторого снижения градуса геополитического конфликта, так и в силу технического фактора. Металл ведь беспрерывно дорожает уже неделю. В дальнейшем возможен рост стоимости золота за счёт монетарных факторов, однако, на наш взгляд, их силы будет недостаточно для преодоления зоны $1480–1500, — прогнозирует эксперт.

"Золотые" инвестиции

Золото — это стратегический, долгосрочный, а не спекулятивный актив. Оно является классическим "убежищем", к которому инвесторы стремятся в случае масштабных военных конфликтов или экономических потрясений.

В мирное время драгметалл ведёт себя довольно инертно, он не генерирует процентного дохода, поэтому инвестиции в него могут рассматриваться исключительно как долгосрочный, стратегический, защитный актив, считает эксперт из "БКС премьер". По его словам, в долгосрочном портфеле разумно держать долю золота в объёме около 5–8%. А разумной будет покупка золота, когда цена тройской унции скорректируется хотя бы до $1400.

Александр Тимофеев считает, что сейчас самый подходящий момент для покупки золота.

— Важно понимать горизонт инвестирования. Золото — это защитный инструмент, и он, конечно же, не подразумевает краткосрочную спекуляцию. Если инвестор рассматривает среднесрочную перспективу, то сейчас это довольно привлекательный актив.

У Анны Бодровой сложилось иное мнение.

— Покупать актив на пике его стоимости — вне зависимости от того, что это конкретно — нет смысла. Стоит дождаться определённой коррекции и лишь затем входить в сделку, — резюмирует Анна Бодрова.