Платёж в никуда. Как в Сбербанке исчезают деньги при переводах

Фото © Агентство Москва

1
25 июня Сбербанк запустил сервис переводов с кредитных карт на дебетовые. Услуга, безусловно, востребованная. Правда, клиенты опасаются, что деньги при переводах будут пропадать чаще. Таких жалоб немало и сейчас. Лайф разбирался, почему могут исчезнуть деньги при переводе и что делать пострадавшим.

— Отправил переводы 6 и 11 июня, но деньги так и не пришли,негодует клиент Сбербанка из Москвы на портале banki.ru. То есть из банка-отправителя они ушли 10 и 12 июня, это было подтверждено. И до сих пор на счёт в Сбербанке не пришли!

Мужчина написал одну жалобу, потом другую. При этом до сих пор так и не получил внятного ответа, куда же пропали деньги. Сначала в банке просили подождать, так как праздники и для обработки требуется три дня максимум. Потом попросили просто номер перевода, также ничего не нашли. Затем клиент создал заявку с указанием всех реквизитов перевода и получил письмо с сообщением, что изменён срок рассмотрения его вопроса. Ответ будет направлен до 1 июля включительно. Клиент раздражён, ведь решения проблемы ему придётся ждать почти месяц.

<p>Фото © Антон Новодережкин / ТАСС</p>

Клиентке из Хабаровска тоже не повезло. 19 июня она сделала денежный перевод на погашение кредита. Прошла неделя, но статус в истории переводов так и не изменился: "обрабатывается банком". Женщина всерьёз забеспокоилась, ведь если платёж не прошёл, то ей грозит просрочка по кредиту. На следующий же день она пошла в отделение банка. Там ей сказали, что ничем не могут помочь. Могут только заказать справку, что деньги действительно списаны, но ждать её пять рабочих дней.

— В итоге, получается, деньги мы списали, а дошли или нет — это уже не наши проблемы, возмущается клиентка. — На горячей линии говорят, что этот статус ничего не означает и, вообще, где вы его взяли. Оператор в отделении — что статус "обрабатывается банком" означает, что банк, куда я отправляла перевод, ещё его не обработал, сколько этот статус будет значиться, ей неизвестно, скорее всего, пока тот банк не обработает перевод, и Сбербанк вообще ни при чём. В итоге деньги всё в пути, пени каждый день капают, супер!!!

Это лишь несколько примеров, когда клиенты вынуждены неделями, а порой и месяцами искать потерявшиеся при переводах деньги. Аналогичные проблемы возникают и в других банках. Мы рассматриваем истории клиентов Сбербанка, так как он является крупнейшим эмитентом дебетовых и кредитных карт.

<p>Фото © Pixabay</p>

— Чтобы вернуть свои деньги, нужно сначала узнать срок рассмотрения заявки, так как у каждого банка он свой, — рассказал юрист компании BMS Law Firm Владимир Шалаев. — Если срок нарушен, то нужно сначала написать жалобу в банк. Если нет отклика, то отправить жалобу в Центробанк. Если из-за действий сотрудников банка произошла просрочка по кредиту, то можно взыскать с банка убытки, но для этого нужно доказать его вину.

В пресс-службе Сбербанка сообщили Лайфу, что если деньги не поступили на счёт, то нужно связаться с представителями банка любым удобным способом: через звонок в контактный центр, мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" или прийти в отделение.

— Проблемы с переводами могут возникать по самым разным причинам и, как показывает анализ жалоб клиентов, зачастую не по вине Сбербанка, — отметили в пресс-службе.

Автор:
НВ
Нина Важдаева
  • Популярные
  • По времени
Публикации
не найдены
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×