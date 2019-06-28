Платёж в никуда. Как в Сбербанке исчезают деньги при переводах

25 июня Сбербанк запустил сервис переводов с кредитных карт на дебетовые. Услуга, безусловно, востребованная. Правда, клиенты опасаются, что деньги при переводах будут пропадать чаще. Таких жалоб немало и сейчас. Лайф разбирался, почему могут исчезнуть деньги при переводе и что делать пострадавшим.

— Отправил переводы 6 и 11 июня, но деньги так и не пришли, — негодует клиент Сбербанка из Москвы на портале banki.ru. — То есть из банка-отправителя они ушли 10 и 12 июня, это было подтверждено. И до сих пор на счёт в Сбербанке не пришли!

Мужчина написал одну жалобу, потом другую. При этом до сих пор так и не получил внятного ответа, куда же пропали деньги. Сначала в банке просили подождать, так как праздники и для обработки требуется три дня максимум. Потом попросили просто номер перевода, также ничего не нашли. Затем клиент создал заявку с указанием всех реквизитов перевода и получил письмо с сообщением, что изменён срок рассмотрения его вопроса. Ответ будет направлен до 1 июля включительно. Клиент раздражён, ведь решения проблемы ему придётся ждать почти месяц.

Клиентке из Хабаровска тоже не повезло. 19 июня она сделала денежный перевод на погашение кредита. Прошла неделя, но статус в истории переводов так и не изменился: "обрабатывается банком". Женщина всерьёз забеспокоилась, ведь если платёж не прошёл, то ей грозит просрочка по кредиту. На следующий же день она пошла в отделение банка. Там ей сказали, что ничем не могут помочь. Могут только заказать справку, что деньги действительно списаны, но ждать её пять рабочих дней.

— В итоге, получается, деньги мы списали, а дошли или нет — это уже не наши проблемы, — возмущается клиентка. — На горячей линии говорят, что этот статус ничего не означает и, вообще, где вы его взяли. Оператор в отделении — что статус "обрабатывается банком" означает, что банк, куда я отправляла перевод, ещё его не обработал, сколько этот статус будет значиться, ей неизвестно, скорее всего, пока тот банк не обработает перевод, и Сбербанк вообще ни при чём. В итоге деньги всё в пути, пени каждый день капают, супер!!!

Это лишь несколько примеров, когда клиенты вынуждены неделями, а порой и месяцами искать потерявшиеся при переводах деньги. Аналогичные проблемы возникают и в других банках. Мы рассматриваем истории клиентов Сбербанка, так как он является крупнейшим эмитентом дебетовых и кредитных карт.

— Чтобы вернуть свои деньги, нужно сначала узнать срок рассмотрения заявки, так как у каждого банка он свой, — рассказал юрист компании BMS Law Firm Владимир Шалаев. — Если срок нарушен, то нужно сначала написать жалобу в банк. Если нет отклика, то отправить жалобу в Центробанк. Если из-за действий сотрудников банка произошла просрочка по кредиту, то можно взыскать с банка убытки, но для этого нужно доказать его вину.

В пресс-службе Сбербанка сообщили Лайфу, что если деньги не поступили на счёт, то нужно связаться с представителями банка любым удобным способом: через звонок в контактный центр, мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" или прийти в отделение.

— Проблемы с переводами могут возникать по самым разным причинам и, как показывает анализ жалоб клиентов, зачастую не по вине Сбербанка, — отметили в пресс-службе.