Легенды и факты о первом банкомате

27 июня отмечается день рождения банкомата. А знаете ли вы, откуда вообще взялась эта "денежная машина"? Лайф собрал для вас несколько интересных фактов о первом банкомате.

Деньги как шоколадки

Первый банкомат по выдаче наличных денег был установлен 27 июня 1967 года в Лондоне в банке Barclays. Этой идее мы обязаны шотландцу Джону Шепарду-Баррону. Как-то раз он не смог снять деньги со своего счёта из-за того, что отделение банка было закрыто.

Тогда Джон решил, что нужна машина, которая бы выдавала наличные в любое время дня и ночи. Кстати, прототипом банкомата послужила вендинговая машина с шоколадками. Только вместо сладостей в неё стали помещать деньги.

Ваучер вместо карты

Мы привыкли, что банкоматы принимают карты. Но так было не всегда. Первый банкомат принимал не пластиковые карты, а бумажные ваучеры.

В ваучер был встроен элемент, пропитанный углеродом-14 — слаборадиоактивным изотопом. Этот элемент нёс информацию о ПИН-коде. Его как раз клиент вводил с помощью клавиатуры.

Только 10 фунтов и четыре цифры

Первоначально выдача денег была очень ограничена. По ваучеру можно было получить не более 10 фунтов.

В устройстве Barclay’s вместе с ваучером (заменявшим, по сути, пластиковую карту с магнитной полосой) был также впервые применён ПИН-код из четырёх цифр. Витают слухи, что изобретатель отказался от длины ПИН-кода в шесть цифр в пользу четырёх, потому что такую простую комбинацию могла запомнить его супруга.

Толстый корпус

Сохранность денег в первом банкомате гарантировал стальной корпус толщиной 1,6 сантиметра, для вскрытия которого в то время вору потребовалась бы газовая горелка и восемь часов работы.

Первый банкомат обошёлся Barclay’s в кругленькую сумму, эквивалентную 18 тыс. долларов США.

На смену ваучеру

Сотрудник американской компании Docutel Дональд Ветцел доработал творение Шепарда. Он разработал машину, работающую с банковскими пластиковыми картами с магнитной полосой, на которой записаны такие данные, как имя владельца, номер его счёта и реквизиты банка. Первый образец банкомата конструкции Ветцела был установлен на Лонг-Айленде (США) в отделении Chemical Bank в сентябре 1969 года.