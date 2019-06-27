С июля пенсии будут платить по-новому. Кто получит больше

С 1 июля начнётся выплата пенсий по новым правилам. Впервые с учётом повышения пенсионного возраста. К тому же предусматриваются индексации и доплаты, но не всем.

Повышение пенсионного возраста стало одной из самых обсуждаемых тем в прошлом году. И вот уже в следующем месяце начнутся первые выплаты по новым правилам. К тому же ПФР пересчитал размер соцдоплат, а кабмин расширил список профессий, по которым положена 25-процентная надбавка к пенсиям.

Изменён возраст выхода на пенсию В июле пенсию начнут получать мужчины 60,5 года и женщины 55,5 года Фото © ТАСС / Светлана Холявчук

— Пенсионный возраст будет повышаться постепенно, за десять лет (с 2019 по 2028 год), — поясняют в Пенсионном фонде. — Чтобы адаптироваться к новым параметрам, в первые несколько лет переходного периода предусмотрена специальная льгота — назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста. Она предусмотрена для тех, кто по прежнему законодательству должен был выйти на заслуженный отдых в 2019 и 2020 годах. Это касается женщин 1964–1965 года рождения и мужчин 1959–1960 года рождения.

К 1 июля завершится перерасчёт соцдоплат Многие получили повышенные выплаты вместе с пенсией за май. При этом полный перерасчёт соцдоплат должен закончиться до 1 июля Фото © ТАСС / Максим Стулов

— Примерно для 4,4 млн пенсионеров произведён перерасчёт социальной доплаты к пенсии, в среднем ежемесячные выплаты выросли для них на 523 рубля, — сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.

Расширен перечень профессий с правом на 25-процентную надбавку к пенсии 25 июня правительство расширило список профессий и должностей в сельхозпроизводстве, для которых предусмотрена надбавка к пенсии Фото © ТАСС / Матыцин Валерий

— Он расширен такими категориями, как рабочие всех наименований, индивидуальные предприниматели в сфере сельского хозяйства, заведующие складскими помещениями; лица, связанные с обслуживанием и ремонтом сельхозтехники и производственного оборудования, а также с охраной производственных объектов сельского хозяйства, — сообщили в Минтруде.