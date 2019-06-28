Кредит невтерпёж. Как дети становятся должниками банков

В Новосибирске подросток стал должником банка. И это не единственный случай, когда у несовершеннолетних возникали проблемы с финансами. Лайф разбирался, как дети становятся должниками и что делать в таких ситуациях.

15-летний подросток из Новосибирска задолжал банку почти 100 тысяч рублей. Мальчик потерял дебетовую карту, мошенники подобрали и каким-то образом сняли с неё по овердрафту почти 98 тысяч рублей. Теперь банк требует с ребёнка погашение долга.

Впрочем, если подросток из Новосибирска оказался в должниках случайно, то многие его ровесники пытаются взять кредит вполне осознанно. В Интернете можно найти множество похожих запросов от молодых людей 14–17 лет. Все они сетуют, что не хватает денег на жизнь и учёбу, и спрашивают юристов, где им получить кредит до совершеннолетия. Также на практике встречались случаи, когда дети наследовали долги своих умерших родственников. Все эти случаи становились поводом для бурных дискуссий на тему, как вообще ребёнок может стать должником и что делать, если это случилось.

Как ребёнок может оказаться с кредитом?

Финансовые эксперты заявляют, что банки могут выдавать кредиты только лицам, достигшим совершеннолетия. Как правило, во всех условиях по кредитам указана именно эта возрастная планка. Однако банки обычно весьма неохотно кредитуют совсем молодых людей, которые только окончили в школу.

— Если в 18 лет человек уже трудоустроен, да ещё получает зарплату на карту этого конкретного банка, то вполне возможно, что кредитная организация выдаст ссуду такому клиенту. В остальных случаях высока вероятность отказа, — объяснил директор по развитию бизнеса "БКС премьер" Антон Граборов.

Он также отметил, что обсуждать кредит с банком, тем более на существенную сумму, целесообразно не ранее 21–23 лет. Предполагается, что к этому моменту человек уже встаёт на ноги, начинает работать и получать стабильный доход, пусть даже невысокий. Так что даже студентам трудно получить кредит, а уж подросткам до 18 лет не стоит и думать о легальном займе.

Но бывают и исключения.

— До совершеннолетнего возраста ребёнок не может пользоваться услугами банковского кредитования. Единственное исключение — целевой кредит на образование несовершеннолетнего [достигшего 14–18-летнего возраста] по согласию родителей или опекунов, — рассказала младший аналитик ИК "Фридом финанс" Александра Овчинникова.

Что по этому поводу думают юристы?

Законом установлено, что способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их возникает в полном объёме по достижении восемнадцатилетнего возраста, рассказал управляющий партнёр юридической компании "Варшавский и партнёры" Владислав Варшавский.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей, прежде всего родителей. Среди прочего такие несовершеннолетние без письменного согласия могут распоряжаться своими доходами, вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими, совершать мелкие бытовые сделки и т.д.

— В случае с новосибирским подростком очевидно, что получение кредита в такой ситуации, а овердрафт — это кредит, не может быть осуществлено без письменного согласия законных представителей. Закон допускает эмансипацию, то есть объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным. В данном случае подростку 15 лет. И этот механизм не мог быть применён, — рассказал специалист.

Он выразил мнение, что ошибка произошла со стороны банка, в результате чего карта с овердрафтом была предоставлена несовершеннолетнему, который не мог её получить без письменного согласия родителей.

Юрист Европейской юридической службы Тимур Ахмадеев считает, что по иску родителей сделка, которая была совершена 15-летним мальчиком, может быть признана недействительной судом.

— Сделка, совершённая несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет без согласия его родителей, как и было в случае с лицом, не достигшим совершеннолетия и получившим карту с овердрафтом, в случаях, когда такое согласие требуется, может быть признана судом недействительной по иску родителей, усыновителей или попечителя, — отметил юрист.

Как решать ситуацию?

Если у подростка оказался долг, Тимур Ахмадеев советует его родителям подать в суд исковое заявление о признании сделки недействительной в связи с нарушением законодательства в части совершения сделок без письменного согласия родителей.

Однако Владислав Варшавский рекомендует обращаться сначала в банк с заявлением, расписав подробно претензию и потребовав принять по данной ситуации меры. Банк может согласиться с изложенными доводами, провести внутреннюю проверку по данному факту и выявить ответственных за нарушение лиц.

— Также нельзя исключать, что может последовать обращение в полицию для того, чтобы была дана оценка факту пропажи денежных средств с банковской карты, — отметил Владислав Варшавский.