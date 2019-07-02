Дачные поборы. Как снизить выплаты в СНТ?

Вопрос с поборами в СНТ этим летом стоит как никогда остро. Дачники жалуются на умопомрачительные взносы. Лайф разбирался, за что и сколько нужно платить и как можно законно снизить выплаты.

— У меня есть дача в садовом товариществе. Мы с соседями регулярно сталкиваемся с проблемами сбора и расходования средств СНТ. Деньги собирают наличными, при этом не выдают нормальных отчётных документов. В ответ на просьбу предоставить отчёт нас посылают куда подальше и угрожают ещё отключить свет за неуплату, — возмущается дачник Алексей на одном из интернет-форумов.

Мужчина, по его словам, сначала надеялся, что конец всему этому положит вступивший с 1 января в силу новый закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Но председатель его СНТ руками развёл и заявил, что новый закон не обязывает его открывать счёт и собирать взносы исключительно безналично, сетует Алексей.

Однако адвокат, партнёр адвокатского бюро "Бишенов и партнёры", Анжелика Решетникова отметила, что каждому товариществу с 1 января 2019 года необходимо иметь расчётный счёт. Платить наличными деньгами больше нельзя. Квитанции не используются и не являются подтверждением исполнения обязательства.

Ведущий юрист Европейской юридической службы Геннадий Локтев пояснил, что все денежные выплаты должны быть задокументированы.

— Размер взносов определяется на основании приходно-расходной сметы товарищества. Должны быть документы, подтверждающие факт оплаты тех или иных услуг, оказываемые СНТ (вывоз мусора, чистка дорог, ремонт дорог). Члены товарищества имеют полное право требовать всю документацию, — рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Геннадий Локтев.

Нюансы дачных поборов

Всю необходимую информацию дачники могут запросить у председателя СНТ, говорит партнёр адвокатского бюро "Бишенов и партнёры" Анжелика Решетникова. По её словам, если есть подозрения, что председатель что-то скрывает от членов товарищества, то всегда есть возможность его сменить. При этом важно иметь активную гражданскую позицию всем членам товарищества.

— На самом деле эта проблема сегодня очень актуальна. Существует большое количество внутренних споров по ведению финансово-хозяйственной деятельности между членами СНТ, с одной стороны, и председателем — с другой. Серьёзная проблема — это отсутствие кворума, из-за этого невозможно сменить управляющих в таких обществах. Многие люди не хотят брать земельный участок в СНТ именно из-за того, что существуют огромные поборы, — отметила юрист.

Бывает и так, что суммы на оплату чрезмерно завышены, рассказал юрист Геннадий Локтев. В этом случае сначала нужно ставить вопрос о досрочном снятии полномочий с председателя товарищества. Следующий шаг — ставить вопрос о пересмотре сумм членских взносов, советует юрист.

Можно ли законно снизить выплаты?

Размер взносов определяется на основании приходно-расходной сметы товарищества и финансово-экономического обоснования, утверждённых общим собранием членов товарищества.

Подготовкой финансово-экономического обоснования размера взносов занимаются в правлении товарищества. Для того чтобы снизить сумму платежей, нужно поставить вопрос о пересмотре установленных взносов перед общим собранием товарищества. Другой вариант — обжаловать установленные выплаты в судебном порядке, рекомендует Геннадий Локтев. Таким образом можно признать незаконным решение общего собрания, на котором дачники по незнанию согласились на повышенные взносы.