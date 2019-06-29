Кот на новоселье. Сколько платят животным по вызову

Лайф узнал, сколько стоит аренда кота на новоселье и как на этом можно заработать.

— Нужен кот в аренду на новоселье на час. Обязательно рыжий, некастрированный, возраст до двух лет. Цена договорная, — так звучит одно из объявлений на сервисе YouDo.

С наступлением тёплого сезона пришла пора переездов. Многие новосёлы хотят соблюсти традицию, чтобы кошка первой вошла в новую квартиру. Если своего питомца нет, то просят в аренду. Такую услугу предоставляют, например, некоторые котокафе. Можно взять пушистого гостя и напрямую у хозяина. Так, на портале Avito цены на выезд кошек составляют порядка 2 тыс. рублей.

Цены очень различаются в зависимости от породы и поведения кошки. Выезд огромного эффектного мейн-куна может стоить и 5 тыс. рублей. Простые беспородные котики обойдутся подешевле — порядка 1 тыс. Хотя, как уверяют владельцы, эффект будет тем же.

— Предлагаю в аренду для новосёлов кота с очень чувствительным биополем, — уверяет автор одного из объявлений. — Отгоняет злых духов, привлекает удачу и благополучие. Вход рыжего чуда в квартиру в моём районе 200 рублей. Доставка по городу договорная.

Конечно, серьёзным бизнесом аренду котиков не назвать, но на корм животные себе вполне могут заработать. Так, владелица двух шотландских вислоухих и одной беспородной кошки, а также сотрудница котокафе Ольга рассказывает, что летом за месяц может получить сразу несколько заказов на новоселье, а её питомцы вполне способны заработать 10 тыс. рублей в месяц. Правда, Ольга признаётся, что всё-таки по новосельям кошки ходят нечасто. Так что для неё это, скорее, хобби, чем бизнес.

Кстати, клиенты чаще всего выбирают именно простую беспородную кошку. Дело в том, что у неё проще характер, она ласковая и легко сходится с новыми людьми.