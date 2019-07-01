10 лет без казино. Куда поехать, чтобы сорвать куш?

1 июля 2009 года в России запретили свободное размещение казино. Попробовать удачу теперь можно только в специальных игорных зонах. Впрочем, любители поиграть нашли альтернативу — они просто едут испытать удачу за границу. Лайф составил гид по странам, в которых можно спокойно пройтись по казино.

Белоруссия (12 тысяч рублей)

Республика Беларусь — одно из последних мест среди русскоязычных стран, где разрешён живой покер. В стране регулярно проходят очень серьёзные и интересные турниры по покеру. К тому же в местной столице, Минске, шикарный выбор наземных казино.

Поездка на выходные с человека: перелёт из Москвы в Минск и обратно — от 5,5 тысячи рублей. Проживание в трёхзвёздочном отеле за две ночи — от 6 тысяч рублей.

Финляндия (17 тысяч рублей)

Азартная жизнь в стране полностью контролируется государством, однако это не мешает финнам играть в муниципальных казино. Налоги от ставок идут на развитие спорта, образования и других сфер. Человек, который проигрывает больше 120 евро, получает право на бесплатную психологическую консультацию с целью борьбы с игровой зависимостью.

Перелёт из Москвы в Хельсинки — от 10 тысяч рублей. Переночевать пару ночей в трёхзвёздочном отеле — от 7 тысяч рублей.

Монако (75 тысяч рублей)

Казино в Монако считаются самыми престижными в мире. И дело тут даже не в сервисе, а в клиентуре. Ставки в монакских казино довольно высокие, поэтому надо понимать, что с 10 долларами делать там нечего. Кроме того, попасть в игорное заведение будет нелегко. Существует определённый дресс-код как для женщин, так и для мужчин.

Слетать в Монте-Карло на выходные дороговато — от 50 тысяч рублей. Несмотря на дорогой уровень жизни, переночевать в трёхзвёздочном отеле можно за 25 тысяч рублей.

Китай (77 тысяч рублей)

В Китае можно поиграть только в специально отведённой зоне — Макао, которая, по сути, является азиатским Лас-Вегасом. Там легально разрешена практически любая связанная с азартными играми деятельность, включая различные тотализаторы. Кроме того, в Китае функционирует порядка 30 огромных казино — в большинстве случаев подобные игорные центры расположены в Макао, Шанхае и Гонконге.

В Макао лучше лететь на неделю — из-за длительного перелёта. Слетать туда из Москвы и обратно — 57 тысяч рублей. Проживание в трёхзвёздочном отеле — порядка 20 тысяч рублей.

США (100 тысяч рублей)

Самая знаменитая из игорных зон США — Лас-Вегас. Игорный бизнес составляет основу экономики города. Люди специально приезжают в Лас-Вегас из других стран, чтобы погрузиться в атмосферу азарта.

Ехать в Лас-Вегас за азартом в связи с длительным перелётом тоже лучше всего на неделю. Дорога из Москвы и обратно стоит от 60 тысяч рублей. Проживание в трёхзвёздочном отеле — от 40 тысяч рублей.