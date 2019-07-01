Заморозка закончилась. Насколько теперь подорожает бензин

30 июня закончился срок действия соглашения о заморозке цен. Лайф разбирался, как это отразится на стоимости топлива.

Подавляющее большинство экономистов сходятся во мнении: с июля бензин продолжит дорожать. Причём достаточно ощутимо. Правда, вероятнее всего, резко топливо не подорожает. В среднем за год цена бензина и дизеля в России в рознице поднимается примерно на 8–10%. С начала года бензин подорожал не более чем на 3,5%. И это с учётом зимнего повышения НДС.

— Это значит, что более ощутимый рост цен на топливо ещё впереди, — делает вывод старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова. — Ярче всего, с большой долей вероятности, топливо будет дорожать начиная с сентября. Тут подключится сезонный фактор, которому очень сложно противостоять. Стандартно больше всего поднимутся в цене дорогие сорта топлива с большим количеством присадок — Аи-98, Аи-100.

По устной договорённости нефтяников с правительством цена на топливо будет подниматься в рамках инфляции, то есть не более 4–5% в год. Другое дело, что инфляция в нашей стране происходит в основном из-за роста тарифов естественных монополий, в том числе и нефтяных компаний, рассказывает директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын. По его словам, может сложиться некая парадоксальная ситуация: бензин будет дорожать из-за того, что дорожает бензин.

— Как мы уже поняли, никакие меры правительства не могли полностью остановить рост цен на топливо, — отмечает эксперт компании "Международный финансовый центр" Гайдар Гасанов. — В любом случае цены на бензин будут стремиться к среднеевропейским и стоимость бензина у нас в стране будет около 90 рублей за литр уже в ближайшей перспективе. Учитывая, что цены на нефть также будут расти до 75 долларов за баррель. Это произойдёт после заседания стран ОПЕК, включая Россию, в начале следующего месяца.

Впрочем, не все аналитики так категоричны. Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев считает, что сейчас нет причин для повторения прошлогоднего кризиса на рынке нефти. По его словам, поставки топлива на внутренний рынок существенно выросли, доходность АЗС вернулась к адекватному уровню, а демпфирующий механизм наконец должен заработать. Аналитик считает, что цены на бензин расти будут, но темп их роста будет ограничен. В ближайшие месяцы топливо прибавит в цене не более 20 копеек.

Напомним, соглашение о заморозке цен между правительством и нефтяными компаниями было подписано 31 октября прошлого года. Оно действовало до конца марта. Изначально предполагалось, что продлевать соглашение не будут, но в последний момент срок заморозки цен на топливо продлили до 30 июня.