Биткоин рухнул. Куда движется курс криптовалюты

Биткоин стремительно дешевеет. С конца прошлой недели курс криптовалюты обрушился почти на 3000 долларов. Лайф разбирался, что происходит: на рынке просто началась очередная коррекция или биткоин пережил свой последний взлёт.

На прошлой неделе биткоин поднялся до невиданных в этом году высот — курс приблизился к отметке в 14 000 долларов. Это казалось немыслимым достижением, ведь с минувшей осени криптовалюта не уставала расстраивать инвесторов. Только в мае биткоин смог вернуться к значениям сентября прошлого года. В июне ситуация радикально изменилась. Крипторынок стал стремительно расти. Биткоин обновлял один максимум за другим и за месяц подорожал практически вдвое. И вот сейчас крипта снова сдаёт позиции, а курс устремился к отметке в 10 000.

— Сейчас на рынке просто началась коррекция, — успокаивает вице-президент Российский ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Андрей Грачёв. — Это абсолютно нормальный процесс, так как бурный рост на более чем 200% за три месяца не мог быть бесконечным. Отдельные игроки на уровне 12–14 тысяч зафиксировали свои позиции, что и вызвало снижение цены. Сейчас биткоин активно проторговывается, и в ближайшем будущем нас ожидает новая волна роста. Как и ранее, я ожидаю цену в 25–35 тысяч уже в этом году.

Впрочем, не все аналитики настроены так оптимистично. На биткоин, действительно, в первую очередь влияют настроения спекулянтов, а они весьма изменчивы. Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб считает, что до максимума прошлой недели биткоину ещё долго не добраться. По его оценкам, уже в ближайшее время лидер крипторынка упадёт до 10 200 и продолжит снижаться до 7400.

Похожий прогноз даёт и трейдер-аналитик компании Erarium Group Григорий Мелкумян. По его словам, биткоин нацелился на уровень 9–10 тысяч долларов и, как только достигнет этих отметок, двинется в сторону 7 тысяч. Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский в свою очередь предполагает, что падение биткоина началось после выхода с рынка крупного игрока, который и начал разгонять курс монеты весной. Правда, он считает, что в дальнейшем такие всплески на крипторынке повторятся (и не раз).

— Учитывая высокую волатильность курса криптовалют, такие всплески как роста, так и падения абсолютно закономерны, — отметил эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. — С другой стороны, когда биткоин оказался на максимуме, вполне мог сработать и чисто психологический момент. Инвесторы просто побоялись потерять деньги, покупая криптовалюту по такому высокому курсу. Это и привело к снижению спроса. Сейчас важным уровнем поддержки цен на биткоин выступает отметка в 10 400 долларов. Если криптовалюта сможет на ней удержаться, то начнётся рост. Если нет, то продолжится снижение до 8800.

Даже если биткоин и опустится ниже 10 000, то ненадолго. Такое мнение высказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. По его мнению, биткоин достаточно быстро отобьёт недавние потери. Он считает, что трейдерам внушает оптимизм уже сам факт долгого отсутствия негативных новостей.