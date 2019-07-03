Любите пельмени — готовьте деньги. Что ещё подорожает после мяса

Цены на мясо, полуфабрикаты и колбасные изделия в ближайшие полгода могут вырасти на 10%. Эксперты рассказали Лайфу о причинах повышения цен и продуктах, которые "пострадают" в первую очередь.

Из-за подорожания добавок и кормов животных, которые импортируют в Россию, цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти. Как сообщают "Известия", причина повышения стоимости добавок — в налоговых начислениях: ранее за кормовые добавки платили НДС по льготной ставке — 10%. Минфин РФ считает, что такая ставка неправомерна и необходимо увеличить её до 20% и доначислить импортёрам в общей сложности четыре-семь миллиардов рублей за три предыдущих года, когда импортёры платили налог по льготной ставке.

— Увеличение налога негативно скажется на ценах конечной продукции. Ведь если дорожает производство товара, то вырастает и его цена для потребителя. Бизнесу необходимо будет компенсировать расходы, которые станут выше, — объяснил экономист Максим Чирков.

Эксперты рынка прогнозируют рост цен — около 10%. По словам профессора РАНХиГС Сергея Раевского, первыми вырастут цены на говядину, поскольку этот продукт самый сложный в производстве: чтобы вырастить и откормить бычка, нужно не менее 18 месяцев. Затем подорожает свинина — на откорм свиньи нужно четыре-пять месяцев. Последними вырастут цены на бройлеров, поскольку на их выращивание требуется 1,5 месяца.

Колбаса и пельмени — подорожают или потеряют качество

Цены на колбасу и мясные полуфабрикаты вырастут на 5–7% в зависимости от количества мяса в продукте, считает генеральный директор Petrova Five Consulting Марина Петрова. Производители полуфабрикатов и колбас будут вынуждены покупать мясное сырьё по более высокой цене, поэтому им придётся увеличивать цену.

— Как правило, если производитель не хочет терять покупателей из-за повышения цены, он начинает менять состав продукта. Если мясо будет дороже, то производителю будет невыгодно оставлять его прежнюю пропорцию в колбасе или пельменях, он поменяет рецепт продуктов: вместо мяса появятся эмульсии-заменители. Если не изменится цена, то пострадает качество мясных изделий, — отметил технолог Иван Рыжков.

Столовые, кафе и шашлычные

По мнению Максима Чиркова, мясные блюда в кафе также подорожают, но незначительно — на 3–5%. Рестораторам потребуется компенсировать увеличение расходов на закупку мяса, но, чтобы не повышать цены именно на мясные изделия слишком сильно, они будут увеличивать стоимость напитков, гарниров и сопутствующих блюд.

Подорожание мяса, колбас или стейков в заведениях не произойдёт слишком быстро, отметил управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк. Потребуется не один месяц, чтобы поднять цены на товары потребительской корзины и деликатесы. По мнению экспертов, если Минфин решит увеличить НДС для импортёров, то в течение полугода мясные продукты будут расти в цене. Но рост будет постепенным, чтобы не пугать потребителей.