Пикаперы в юбках. Сколько зарабатывают тренеры по соблазнению

Этим летом в России снова возрос интерес к тренингам по пикапу — урокам по знакомству, общению и соблазнению. Причём наметился новый тренд — на них активнее приходят девушки. Лайф выяснил, кто и сколько зарабатывает на курсах по соблазнению, а также когда такие занятия могут быть полезны, а когда опасны.

Олегу 27 лет, и три года из них он подрабатывает тренером по пикапу. Когда начинал, все клиенты были мужчины. Причём либо очень юные — до 23 лет, либо среднего возраста — за 40, часто уже давно разведённые. В этом году тенденция изменилась.

— На тренинги стали активно записываться женщины, — рассказал Олег. — С начала года было уже восемь клиенток. Только две из них младше 25, остальным за 30. Мужчины обычно легко соглашаются на групповые занятия, а девушки выбирают индивидуальные занятия. В среднем в месяц у меня бывает порядка 10 клиентов, заработать получается около 20 тысяч рублей, но это очень приблизительный показатель. Есть пустые месяцы, а иногда просто бум, как сейчас. Но для меня это подработка на выходные, а так, я работаю корпоративным психологом. Те, кто давно в пикапе, могут спокойно заработать и больше 100 тысяч в месяц.

Ценники на услуги пикап-тренеров действительно впечатляют. Так, двухдневный курс индивидуальных занятий стоит в среднем 15–20 тысяч рублей. За эти деньги тренер обещает научить клиента бороться со страхом перед знакомством и комплексами, а также начинать общение.

За 60–100 тысяч рублей можно купить авторский курс по пикапу — обычно от десяти занятий, которые проходят в течение месяца. В него входит ещё и работа со стилем, шопинг-сопровождение, а также длительная консультация в мессенджерах после завершения обучения. Авторские курсы бывают рассчитаны и на полтора-два месяца. Тогда цена может возрасти до 150–200 тысяч рублей.

— Ко мне приходило немало людей, которые увлекались пикапом, и результат был неутешителен, — рассказала психолог Ольга Кузнецова. — Одна клиентка после такого тренинга год приходила в себя. Она сама по себе застенчивая девушка 23 лет, а тренер на первом же занятии заставил её знакомиться с мужчинами на улице, причём подходить к ним с непристойными предложениями. Да, курсы по пикапу могут помочь человеку отвлечься, если у него есть какие-то переживания. Бывают грамотные тренеры, которые помогают повысить свою самооценку, понять, что клиенту действительно нужно в жизни. Но при этом очень много и тех, кто сводит тренинги просто к банальному знакомству ради секса, причём используя жёсткие методы, когда клиента сразу же погружают в стрессовую ситуацию.

Ещё один риск таких тренингов, по словам Ольги Кузнецовой, — это формирование у клиента инстинкта охотника. Он начинает коллекционировать новые знакомства просто ради галочки. При этом человек так увлекается процессом, что уже не хочет строить долгосрочные отношения, а порой и не может.