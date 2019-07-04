Ни дома, ни кредита. За что банки могут отказать в ипотеке

Владимир Путин распорядился предотвратить необоснованные отказы в ипотеке семьям, которым положены льготы. Действительно, банки могут не одобрить заявку на кредит без всякого объяснения причин. С такими проблемами сталкиваются и льготники, и рядовые клиенты. Лайф разбирался, почему могут отказать в ипотеке.

У человека может быть безупречная кредитная история, большая зарплата, серьёзная сумма для первоначального взноса, но он всё равно может получить отказ в ипотеке. В такой ситуации понять логику банка сложно, но она есть.

— Банк — это коммерческая организация, и, соответственно, он принимает положительное решение по ипотеке и любому другому кредиту, когда не сомневается в том, что заёмщик выплатит эту ссуду. У банка есть огромный набор минимальных требований к заёмщику, — рассказал финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

Причины отказа в ипотеке

Основной причиной, по которой банк может отказать заёмщику в получении ипотечного кредита, является недостаточный уровень дохода. По словам ведущего эксперта по кредитным продуктам "Банки.ру" Инны Солдатенковой, в первую очередь кредитные организации обращают внимание на уровень дохода, указанный в справке 2-НДФЛ. Однако ряд банков также может принимать во внимание и дополнительные источники дохода (например, арендные платежи от сдачи имущества).

Если у клиента есть сомнения, что его уровень дохода может быть недостаточным для запрашиваемого кредита, лучше позаботиться заранее и привлечь созаёмщика.

— В качестве созаёмщиков могут выступать близкие родственники, но ряд кредитных организаций также разрешает привлекать и любых третьих лиц (в том числе гражданских супругов). В этом случае будет учитываться совокупный доход. В случае с семейной ипотекой актуальным является привлечение в созаёмщики супруга(и). Чтобы не столкнуться с внезапным отказом, необходимо адекватно оценивать уровень кредитной нагрузки семьи: как правило, отношение ежемесячного дохода заёмщика (семьи) к размеру ежемесячных платежей по кредитам не должно превышать 40–50%, — пояснила эксперт.

Она добавила, что неполный пакет документов, ошибки и недостоверные сведения также способны привести к отказу в выдаче ипотеки.

Немаловажным фактором является плохая кредитная история заёмщика или её полное отсутствие. Кроме того, банк смотрит и на такие вещи, как предыдущие отказы в ипотеке.

— Ситуация усугубляется в случае с молодой семьёй, которая, например, подаёт заявку на ипотечный кредит в размере 10 миллионов рублей, но при этом часто не имеет ни кредитной истории, ни определённого трудового стажа, ни дохода, который на двоих может составлять 70–80 тысяч рублей. Поскольку молодые семьи часто не проходят андеррайтинг уже по ключевым параметрам (доход, стаж работы, отсутствие кредитной истории), то в выдаче ипотеки им и отказывают чаще, чем другим заёмщикам, — рассказал Сергей Дейнека.

Он также отметил, что ипотека предполагает наличие страхования как здоровья заёмщика, так и имущества. В случае если страховая компания или отказывает в страховке (из-за проблем со здоровьем), или ставит, по сути, заградительный тариф для заёмщика, в ипотеке ему также будет отказано. Это одна из причин, по которой могут отказать вполне финансово состоятельному клиенту.

Что делать в случае отказа?

Одобрение кредита идёт в два этапа: сначала банк одобряет заёмщику определённый лимит по ипотеке, а дальше человек уже ищет объект недвижимости, который он сможет купить с привлечением этой суммы. На втором этапе клиент также может получить отказ, например, если объект неликвидный или была сделана какая-то незаконная перепланировка.

По словам Дейнеки, многие банки не кредитуют "панель", построенную до 80-х годов, или дома ниже пяти этажей, построенные до 70-х годов прошлого века. Иными словами, здесь также может быть много нюансов, из-за которых заёмщик может столкнуться с отказом. В этой ситуации достаточно найти более подходящую квартиру.

— В целом стратегия оформления ипотечного кредита может быть следующей: сначала, в молодом возрасте, вы обращаетесь в конкретный банк за небольшими потребительскими ссудами или оформляете кредитную карту, демонстрируете свою платёжеспособность, формируете положительную кредитную историю именно в этом финучреждении. В дальнейшем с большой вероятностью этот банк выдаст вам ипотеку на адекватных условиях, поскольку уже хорошо знает вас как ответственного заёмщика, — рассказал Сергей Дейнека.

Инна Солдатенкова советует внимательно читать требования банка к заёмщикам и пакету документов и предоставлять только достоверные сведения.