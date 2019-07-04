Фактор страха. Как долго будет падать курс рубля

Рубль уверенно укреплялся весь июнь. На этой неделе ситуация изменилась — он начал заметно слабеть. Есть все основания опасаться, что июль станет переломным месяцем для российской валюты. Достиг ли курс рубля потолка роста и на каком уровне он будет колебаться в ближайшее время?

Почему рубль укреплялся в июне?

В июне для рубля сложилась на редкость благоприятная обстановка. Во-первых, замедлился рост экономик США и ЕС. Это произошло из-за обострения торговых конфликтов и трудностей с итальянским долгом, объяснил заместитель председателя правления "Локо-банка" Андрей Люшин. Сказались и конфликты в Персидском заливе.

Во-вторых, рубль укрепился на фоне экономических успехов России. Так, российские активы и их доходность казались инвесторам в июне наиболее выгодными вариантами вложений, пояснил Андрей Люшин. Тогда ещё было не очень понятно, будет ли продлена сделка ОПЕК+ и вернутся ли США и Китай к переговорам по торговому соглашению. Сейчас, когда многие внешнеэкономические вопросы прояснились, появился тренд на ускорение американской экономики, что и провоцирует укрепление доллара.

Что давит на рубль в июле?

Сейчас курс рубля снижается под воздействием сразу нескольких негативных факторов. Первым, безусловно, являются цены на нефть, которые только за вторник потеряли более 3%, объяснил эксперт "БКС брокер" Иван Копейкин. И снижение цены продолжается.

По словам эксперта, рубль уже практически достиг своих максимальных значений и в дальнейшем его ждёт коррекция. К тому же на курс российской валюты влияет и общее замедление темпов роста российской и мировой экономик, считает Иван Копейкин. И всё же основной фактор — это нефть.

— Сейчас ситуация на нефтяном рынке напоминает обстановку в 2015 и 2016 годах, — рассказал эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. — В 2015 году цена на нефть в августе составляла 45,63 доллара за баррель, тогда как годом ранее она была около 115. Это привело к падению импорта на 50% и резкому падению ВВП, а курс рубля сократился вдвое. Ситуация повторилась в 2016 году. Цены на нефть упали ниже 35 долларов за баррель впервые за многие годы, что привело к резкому падению курса рубля. Всё это ещё раз подтверждает, что Россия является страной, зависящей от нефтяных ресурсов. Если сейчас цены на нефть снизятся до 60 долларов за баррель, курс рубля к доллару упадёт до 64,19.

Прогноз курса рубля

Если нефтяные запасы США не продолжат сокращаться, то чёрное золото продолжит дешеветь. В этом случае рубль может опуститься и ниже 65, считает исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин.

— Если посмотреть на техническую картину, то видно, что график курса валют приближается к зоне консолидации, из которой вышел 20 июня, — рассказал практикующий трейдер-аналитик компании "Финист" Олег Бугулов. — Уже в среднесрочной перспективе доллар может укрепиться до 65,6 рубля.

Правда, не все аналитики считают, что рубль достиг пика роста. Так, главный аналитик ООО "ЦАФТ" Антон Быков отметил, что небольшой потенциал для повышения курса всё-таки есть. По его мнению, ещё можно будет увидеть укрепление российской валюты до уровня 61 рубль за доллар. А вот дальше пройти будет довольно сложно. Да и серьёзных фундаментальных факторов, способных поддержать рубль даже в среднесрочной перспективе, нет, заключил аналитик.

— В ближайшей перспективе сильных скачков курса не ждём, он будет колебаться на отметках 61–65 рублей за доллар, — прогнозирует директор департамента управления активами компании Erarium Group Денис Лисицын. — Центробанк будет прилагать максимум усилий для стабильности российской валюты.