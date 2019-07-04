Ипотека под 2 процента? Кому положены льготные кредиты
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Жителям Дальнего Востока планируется выдавать ипотечные кредиты под 2% годовых без первоначального взноса. С таким заявлением выступил глава Минвостокразвития Александр Козлов.
— Мы разработали механизм предоставления льготной ипотеки в 2% на покупку, ремонт и строительство жилья: как квартир, так и домов. Кредит будет выдаваться сроком до 20 лет без первоначального взноса. Планируем, что первый кредит выдадим до декабря этого года, — заявил Александр Козлов.
А кому ещё положена льготная ипотека?
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Ипотека под 6% годовых полагается семьям с двумя и более детьми
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
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Государство берёт часть расходов по ипотеке на себя (оплачивает до 40% от стоимости жилья)
Фото © Михаил Терещенко / ТАСС
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Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Научные работники
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Фото © Валерий Матыцин / ТАСС
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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
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