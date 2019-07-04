Ипотека под 2 процента? Кому положены льготные кредиты

Уже в этом году ипотека под 2% станет реальностью. При этом многие льготы для заёмщиков действуют уже сейчас. Лайф рассказывает, кто может взять кредит под сниженный процент.

Жителям Дальнего Востока планируется выдавать ипотечные кредиты под 2% годовых без первоначального взноса. С таким заявлением выступил глава Минвостокразвития Александр Козлов.

— Мы разработали механизм предоставления льготной ипотеки в 2% на покупку, ремонт и строительство жилья: как квартир, так и домов. Кредит будет выдаваться сроком до 20 лет без первоначального взноса. Планируем, что первый кредит выдадим до декабря этого года, — заявил Александр Козлов.

А кому ещё положена льготная ипотека?

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