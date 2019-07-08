ОСАГО грозят новые тарифы. Кто и сколько переплатит за автостраховку

В России планируется увеличить лимит выплат за вред жизни и здоровью по ОСАГО. Это может серьёзно отразиться на тарифах. Лайф выяснял, кому и сколько придётся платить за полис.

11 июля правительство планирует рассмотреть проект поправок к закону об ОСАГО. Он предусматривает увеличение выплат по ущербу и здоровью с 500 тыс. рублей до двух миллионов. Помимо этого предполагается отказ от регионального коэффициента при расчёте цены полиса. Сейчас он может увеличить стоимость до 2,1 раза. Все эти нововведения могут серьёзно поднять стоимость ОСАГО.

Как изменятся тарифы ОСАГО?

У экспертов в области автострахования нет никаких сомнений, что увеличение суммы покрытия повлечёт за собой увеличение базового тарифа. Они уверены, что изменения коснутся практически всех водителей.

— Не вижу ни одной причины для снижения тарифов ОСАГО. Думаю, стоит ожидать подорожания в пределах 15–20%. Правда, произойдёт это не быстро, а, скорее всего, постепенно, — поделился с Лайфом прогнозами эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский.

В свою очередь страховой эксперт и автор Youtube-канала "Честный страховой" Ромил Чумаков отметил, что на данный момент существует такой продукт, как ДАГО (добровольная гражданская ответственность). Он расширяет сумму покрытия по ущербу имуществу.

— Фактически правительство хочет включить ДАГО для большинства водителей в сумму ОСАГО. Если смотреть сумму расширения ответственности на 1,5 миллиона, то её цена в среднем в различных страховых компаниях равна от 5000 до 6000 рублей. Таким образом, при средней цене ОСАГО, равной 5000–7500 рублей, можно ожидать увеличения стоимости "нового ОСАГО" в два раза, — говорит Ромил Чумаков.

Стоит отметить, что в январе 2019 года средняя выплата по ОСАГО в России увеличилась на 5,2% в годовом выражении и составила 65 460 рублей. Однако средняя цена полиса ОСАГО для всех транспортных средств снизилась на 2,3% по сравнению с январём 2018 года и составила 5688 рублей. Об этом свидетельствуют данные Российского союза автостраховщиков (РСА).