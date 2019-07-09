Стоп-фейк. Как отличить оригинальный товар от подделки

В 2018 году продажи люксовых брендов в России выросли на 5%. При этом оборот теневого сегмента рынка превысил показатель официальных ретейлеров. Лайф разбирался, с чем связан рост фейка и как отличить оригинал от подделки.

Оборот теневого сегмента товаров класса люкс за 2018 год достиг 280 миллиардов рублей. Легальный же достиг показателя почти в 250 миллиардов рублей. Об этом говорят данные исследования компании Brandmonitor, специализирующейся на борьбе с контрафактом.

Основными точками сбыта подделок оказались торговые центры (40% от общего объёма продаж) и вещевые рынки (30%). Больше всего покупатели отдавали предпочтение поддельным футболкам, кроссовкам, джинсам и сумкам.

Кто и почему подделывает бренды

Откровенно говоря, подделки дорогих брендов никогда не выходили из моды. Нынешний рост теневого рынка связан по большей степени с желанием подражать шикарному образу жизни и носить вещи люкс-сегмента, демонстрируя всё это в "Инстаграме".

При этом, по словам президента таможенного брокера "КВТ сервис" Юлии Шленской, не все готовы покупать вещь, например, LouisVuitton, за три-пять тысяч евро. А вот 500 евро — уже приемлемая цена. Она отмечает, что бутики начинают подстраиваться под эту аудиторию, отвечать её предпочтениям. В итоге число потребителей со средним достатком и достатком ниже среднего растёт быстрее, чем число богатых людей.

— Бутики, монобрендовые магазины миксуют оригинальные вещи и поддельные. И я возьмусь утверждать, что это явление повсеместно распространено в России. Причём, если сравнивать оригинал и подделку визуально, тактильно, разницы не обнаружить, — рассказала Юлия Шленская.

Директор элитного часового дома Buben&Zorweg Russia Алексей Челарский признался, что ему часто доводилось сталкиваться с китайскими подделками. Некоторые интернет-магазины намеренно выдают китайскую продукцию за изделия немецкого или швейцарского производителя.

— В 100% случаев китайская копия с придуманной легендой не имеет документов и соответствующей лицензии на продукцию. Когда клиент, заинтересованный в покупке, задаёт вопрос о местонахождении завода бренда, представители компании не находят, что сказать, — рассказал Алексей Челарский.

Как отличить подлинный товар от фейка

Самый простой и надёжный способ приобрести подлинный товар — купить его всё же в официальном магазине. Оригинал от подделки можно отличить по штрихкоду — он должен указывать на ту же страну-производителя, что заявлена на упаковке.

Стоит учесть, что чрезмерно большая скидка может намекать на подделку. В период распродаж скидки на люксовые товары редко превышают 60–70% от начальной цены. Перед покупкой лучше изучить ассортимент бренда на его официальном сайте, чтобы понимать реальный уровень цен.

При покупке одежды и обуви стоит обращать внимание на качество товара. При создании подделки экономят как время, так и труд. Результат: растёкшийся клей на обуви, непрочные и неровные швы или перекошенные ярлыки. Однако проверить, как точно должна выглядеть оригинальная вещь, можно также на официальном сайте производителя.

Кроме того, в дорогих бутиках продавец должен предоставить сертификат или паспорт на товар. Однако, по словам Юлии Шленской, даже наличие документов не всегда гарантирует оригинальность продукции.

— Даже если вы попросите предоставить вам документы, которые покажут всю цепочку поставки от Dior, например, до вот этого конкретного бутика, они будут абсолютно чистыми и красивыми. Поэтому на вопрос, как не купить подделку, у меня есть только один ответ: ехать в приличную страну и брать там одежду в старых флагманских брендовых магазинах, которые ещё держат марку, — советует эксперт.