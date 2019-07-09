Бензин по 60? Когда ценники на российских заправках догонят европейские

На этой неделе был опубликован прогноз, в котором аналитики ждут подорожания топлива до 48,36 рубля за литр. Примерно столько стоит бензин в США. Впрочем, многие экономисты считают, что уже в этом году цены на бензин могут приблизиться к европейским показателям, а они намного выше. Насколько реально подорожание топлива в России до уровня стран ЕС?

30 июня закончилась заморозка цен на бензин. Напряжённость на рынке появилась уже с первых дней июля. Острее всего проблема с топливом встала на Дальнем Востоке. Там оптовые цены оказались выше розничных. В результате на местных АЗС стали готовиться к серьёзному подорожанию топлива. Дошло до того, что президент Российского топливного союза Евгений Аркуша даже предложил продлить соглашение о заморозке цен для Дальнего Востока. Тенденция на подорожание топлива наметилась и в других регионах. В начале июля на ряде заправок горючее стало на 50 копеек, а то и на рубль дороже, чем в мае.

При этом появилось исследование, которое даёт довольно успокаивающий прогноз. Средняя розничная цена на бензин к концу этого года составит всего 48,36 рубля за литр, а к 2024 году поднимется до 51,41. Такой прогноз содержится в исследовании "Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития", подготовленном совместно экспертами Института Гайдара и РАНХиГС. Впрочем, многие экономисты считают их данные слишком оптимистичными.

— На самом деле российские цены на бензин двигаются к уровню восточноевропейских и, скорее всего, достигнут отметки в 51 рубль за литр куда быстрее 2024 года, — считает эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский. — В среднем бензин за год подорожал на 2–3 рубля. Ещё летом прошлого года я лично заливал АИ-92 дешевле 40 рублей по России и по 40,55 в Москве, а вчера на заправке возле дома залил уже по 43,95. Так что при текущей средней цене в 45,7–46 рублей за литр мы увидим 51 уже к середине 2020 года, если не раньше. Всё идёт к цене, эквивалентной 1 евро за литр, то есть порядка 75 рублей.

Цены на бензоколонках в России ничем не будут отличаться от среднеевропейских, считает директор департамента управления активами компании Erarium Group Денис Лисицын. По его словам, цена на бензин в нашей стране формируется по принципу нетбека — берётся стоимость на европейских торговых площадках, из неё вычитаются таможенные пошлины, стоимость доставки и к оставшейся цене прибавляются все налоги и надбавки на топливо. Отсутствие определённых договорённостей и строгого контроля за ценами в стране даст много поводов и надуманных причин для подорожания горючего, уверен Денис Лисицын.

— Прогнозы роста цен к уровню Европы вполне оправданны, но не резко, а постепенно, — отмечает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Чтобы не допустить социального недовольства, чиновники будут регулировать цены на внутреннем рынке, удерживая рост чуть выше инфляции.

Конечно, бензин по 100 рублей (в пересчёте с евро) за литр, как, например, в Германии, в этом году ждать не стоит. При этом аналитики не исключают, что отдельные марки топлива уже в ближайшие месяцы могут приблизиться к 60 рублям за литр. Причём резкий скачок цен может произойти уже осенью, считает главный аналитик ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. По его словам, это может быть связано с тем, что с апреля оптовые цены на бензин выросли на 15–20%, а нефтяники очень хотят компенсировать недополученную прибыль.

Антон Быков считает, что цены на топливо будут зависеть в основном от того, насколько эффективно государству удастся сдерживать их рост. По его оценкам, в лучшем случае бензин подорожает на 5–10%, в худшем — на 15–20%.

— Сейчас правительство регулирует цены с помощью налогового манёвра, и он имеет долгосрочное влияние, — пояснила старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова. — Ценники на АЗС подрастут обязательно, но не сейчас, а в перспективе 6–12 месяцев. Экспортная пошлина обнуляется постепенно, ставка НДПИ тоже растёт очень плавно. Это даёт рынку возможность подстраиваться под изменение условий без явного стресса.