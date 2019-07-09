Пенсии пересчитают. Кто получит прибавку с 1 августа

С 1 августа пенсионеров ждёт прибавка к пенсии. Но коснётся это не всех. У кого и на сколько вырастут выплаты — в материале Лайфа.

В этом году пенсионные выплаты менялись не раз. К 1 июля закончился перерасчёт социальной доплаты, которая выросла в среднем на 523 рубля. Эти деньги получили только неработающие пенсионеры. С 1 августа прибавку к пенсии получат и работающие пенсионеры. Правда, рассчитываться она будет по-другому.

С 1 августа перерасчёт пенсий коснётся работающих пенсионеров Эта прибавка носит индивидуальный характер, в отличие от традиционной индексации Фото © DPA/TASS

Сумма, на которую пенсия вырастет, для каждого будет высчитываться индивидуально Размер прибавки зависит от количества взносов в систему пенсионного страхования (ОПС), которые отчислял работодатель Фото © Виктор Бартенев/Интерпресс/ТАСС

Стоит отметить, что пенсионные баллы могут увеличиваться благодаря страховым взносам, уплаченным за сотрудника работодателем. Поэтому с 1 августа 2019 года работающие пенсионеры, за которых страхователи (работодатели) уплачивали страховые взносы в 2018 году, получат пенсию в повышенном размере. Такое повышение затронет получателей страховых пенсий по старости и инвалидности.