Пенсии пересчитают. Кто получит прибавку с 1 августа

В этом году пенсионные выплаты менялись не раз. К 1 июля закончился перерасчёт социальной доплаты, которая выросла в среднем на 523 рубля. Эти деньги получили только неработающие пенсионеры. С 1 августа прибавку к пенсии получат и работающие пенсионеры. Правда, рассчитываться она будет по-другому.
С 1 августа перерасчёт пенсий коснётся работающих пенсионеров
Эта прибавка носит индивидуальный характер, в отличие от традиционной индексации
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Сумма, на которую пенсия вырастет, для каждого будет высчитываться индивидуально
Размер прибавки зависит от количества взносов в систему пенсионного страхования (ОПС), которые отчислял работодатель
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Стоит отметить, что пенсионные баллы могут увеличиваться благодаря страховым взносам, уплаченным за сотрудника работодателем. Поэтому с 1 августа 2019 года работающие пенсионеры, за которых страхователи (работодатели) уплачивали страховые взносы в 2018 году, получат пенсию в повышенном размере. Такое повышение затронет получателей страховых пенсий по старости и инвалидности.
Сколько заплатят?
Если пенсионер вышел на пенсию в прошлом году, он получит максимальную ежемесячную прибавку в 244,47 рубля
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