Мечта битломана. Кто и как зарабатывает на памяти о The Beatles

Ровно 55 лет назад группа The Beatles выпустила альбом A Hard Day’s Night, с которого началась массовая истерия. Прошли десятилетия, но любовь к исполнителям и их музыке не ослабевает. Как зарабатывают на памяти о популярной группе — в материале Лайфа.

Cказать, что The Beatles — великая группа, значит не сказать ничего. Легендарная "ливерпульская четвёрка" была основа в 1960 году, а распалась в 70-м.

Группы нет уже много лет, но любовь к ней до сих пор не утихает у настоящих битломанов. В те годы фанаты готовы были пойти на что угодно, лишь бы стать счастливым обладателем битловского реквизита. Сейчас те, у кого любовь к ним поутихла, скрепя сердце распродают вещи тем, у кого огонёк так и не потух. И за эту самую любовь они готовы отдать баснословные деньги.

Недвижимость

Вот, например, в апреле 2015 года женщина по имени Джеки Холмс купила неприметный особняк за 229 000 долларов. А всё дело в том, что в нём до 1958 года проживала мать Джона Леннона.

Годом ранее она уже приобрела дом детства Джорджа Харрисона за 231 000 долларов. По словам Джеки, она собирается проживать в одном из особняков, а другой превратить в дом-музей группы The Beatles для последующей сдачи в аренду.

Пластинка

В марте 2016-го на аукционе была продана чрезвычайно редкая пластинка группы The Beatles, случайно обнаруженная на чердаке, за 110 000 долларов. Покупателем оказался некий житель Манчестера.

Редчайшая грамзапись несколько десятилетий пролежала на чердаке клавишника ливерпульской группы Gerry and the Pacemakers Леса Магуайера среди старых вещей. Он получил её в 1963 году в подарок от Эпстайна. Находку обнаружила внучка Магуайера спустя полвека. Она же и выставила её на аукцион.

Автограф

Летом 2017 года на торги выставили пластинку с автографом Леннона для убийцы за 1,5 миллиона долларов. Раритетная пластинка называется Double Fantasy. Она стала совместной работой Джона Леннона и Йоко Оно, которую фронтмен The Beatles подписал для Марка Чепмена.

Этот экземпляр альбома был подписан Ленноном за несколько часов до того, как Чепмен застрелил музыканта. В тот день, 8 декабря 1980 года, убийца оставил пластинку со своими отпечатками пальцев на месте преступления, которые впоследствии были использованы во время судебных разбирательств.

Пластинка стала одной из важнейших улик в ходе судебного процесса, по завершении которого полиция передала её новому владельцу.

Личные вещи

В мае 2019 года в родном городе группы The Beatles были выставлены на торги личные вещи музыкантов. Среди них оказались бас-гитара Пола Маккартни с его автографом, наручные часы Ринго Старра, рисунок Джорджа Харрисона.

Кроме того, в "закромах" нашли и письмо Джона Леннона, адресованное королеве Великобритании Елизавете II, когда музыкант решил отказаться от ордена Британской империи, а также постеры, плакаты, альбомы и многое другое.