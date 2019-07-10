Евро под ударом. Как спасти валютные сбережения

Банки начинают закрывать депозиты в евро. Некоторые даже собираются брать процент за хранение у себя валюты ЕС, то есть вкладчикам за эту услугу придётся ещё и доплачивать. Впрочем, тучи над евро сгущаются уже не первый месяц. Ставки снижаются, а курс валюты нельзя назвать выгодным для инвестиций. Лайф выяснял, что происходит: почему евро попал в опалу, что угрожает сбережениям в этой валюте и как можно их спасти.

Почему банки отказываются от евро?

На самом деле ничего удивительного в поведении банков нет. В России начался тренд, который не первый год идёт за рубежом. Проценты по вкладам в евро уже давно очень низкие, вплоть до отрицательных, по всему миру. Это связано с тем, что ЕЦБ стремится поддержать европейскую экономику и для этого держит ставки отрицательными. Так, базовая ставка рефинансирования сейчас равна нулю, а ставка по депозитам — минус 0,4%, объясняет старший портфельный управляющий компании "Универ Сбережения" Дмитрий Ибрагимов.

— Сейчас сложилась ситуация, когда некоторые банки отказываются от вкладов в евро, так как валютные заёмщики предпочитают кредитование в долларах, средства практически некуда направить, — рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. — Кроме того, в стране существует ограничение по валютному инвестированию. Поэтому возникают нулевые ставки по вкладам в евро. В первую очередь это показатель банковской системы в целом, а не курс пары евро/рубль.

Инвестировать в евро больше невыгодно?

По словам Дмитрия Ибрагимова, ставки по надёжным европейским облигациям уже давно ушли в минус и возможностей для надёжного инвестирования евро под хорошую ставку осталось немного. И то только для состоятельных клиентов, так как евробонды можно купить только на крупные суммы. Аналитик считает, что инвесторы со средним достатком и вовсе лишены возможности заработать на валюте ЕС.

— Оснований для паники, как мне кажется, нет, — объясняет эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. — Принудительной конвертации валютных вкладов в рублёвые не будет. Закончится срок, выплатят клиентам их суммы с набежавшими процентами, но пролонгировать, скорее всего, откажутся. Альтернатива валютным вкладам была достаточно чётко обозначена недавно ЦБ. Регулятор объявил об упразднении НДС для операций с золотом. Валютным вкладчикам имеет смысл открыть металлические счета.

Не поддаваться панике призывает и главный аналитик ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. Он обращает внимание, что отказ от евро в банках носит всё-таки единичный характер. Полностью отказываться от валюты ЕС российские финансисты не собираются. По оценкам аналитика, закрывать вклады в евро могут продолжить только относительно небольшие банки, так как обслуживать непопулярные продукты им становится просто не по карману. Никто не мешает клиентам открыть вклад в евро в другом банке.

Каким будет курс евро

Многие россияне предпочитают хранить деньги по старинке. Не в банках, а дома наличными. При этом они рассчитывают выиграть от колебаний курса валют. Экономисты считают, что в ближайшей перспективе рассчитывать на доход не получится и тут.

— Что касается евро, то в среднесрочной перспективе нет оснований ни для сильного роста валюты, ни для существенного падения, — отметил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Правда, в краткосрочной перспективе курс может упасть до 70 рублей.

Антон Быков считает, что до конца лета евро будет пытаться укрепиться на 2–4%, после чего осенью растеряет все завоёванные позиции. По его мнению, до конца года сбережения лучше держать преимущественно в долларах, тогда доходность будет выше.