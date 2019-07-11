Ювелирный фейк. Как отличить оригинал от подделки
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Законопроект, разрешающий продажу ювелирных изделий дистанционно, был размещён Минфином РФ на портале проектов нормативных правовых актов.
Стоит отметить, что фактического запрета на онлайн-продажу драгоценностей в РФ не существует. Но при этом разночтения в законодательстве приводят к тому, что сайты сетевых ретейлеров, которые начинают продавать ювелирные украшения через Интернет, зачастую блокируют.
— Там целый ряд вопросов, связанных с Росфинмониторингом и прочими. Мы убеждены, что наше дело правое и онлайн-покупки, конечно, должны быть обеспечены. Я считаю, что российские компании в этом смысле проигрывают, поэтому почему бы этого не сделать. Там есть много вопросов, мы движемся, но не очень быстро, — сказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Он также предположил, что продажи ювелирных изделий в Интернете станут возможны весной 2020 года. Ювелиры, с одной стороны, поддерживают это решение, а с другой — опасаются, что на рынке вырастет число подделок. Кстати, их немало и сейчас.
Подлинник или оригинал?
Ювелир Михаил Галицкий отметил, что сейчас подделки настолько схожи внешне с оригинальными изделиями, что непрофессионалу очень трудно отличить их друг от друга.
— Бриллиант является не только красивым и ярким украшением, но и символом прочности. Если говорить научным языком, то алмаз (исходная версия бриллианта до его обработки и огранки) по шкале МООСа занимает самую верхнюю позицию с условной твёрдостью 10. Однако отличить подделку от настоящего камня можно и в домашних условиях, — рассказал ювелир.
В первую очередь следует обратить внимание на поверхность алмаза. Она должна быть ровной, без дефектов. Также настоящий камень, как правило, сочетается только с такими не менее дорогостоящими металлами, как платина и золото. Если вместо них серебро или иной металл, будьте уверены — перед вами подделка, говорит эксперт.
Кроме этого, следует провести проверку на просвечивание. Если оно есть — это тоже признак подделки.
— Огранённый диамант обладает сильным блеском и игрой света, что обусловлено высокой степенью преломления, что отличает его от других камней, — рассказал Михаил Галицкий.
Есть и другие способы проверки. Если окунуть бриллиант в воду, он должен визуально раствориться в ней, не выделяясь. Эксперт отметил, что настоящий бриллиант никогда не запотевает, а под воздействием ультрафиолета драгоценный камень изливает голубой свет.
— И самый простой признак неподделки — это невозможность оцарапать камень, — заключил ювелир.
Нередко подделывают и изумруд. Чтобу определить его подлинность, нужно посмотреть на камень под увеличительным стеклом. В настоящем изумруде нет трубчатых или спиралевидных рисунков. К тому же он плохо проводит тепло и всегда холодный на ощупь.
Среди подделок часто встречается и поддельное золото. Чтобы отличить благородный металл от простой железки, нужно в первую очередь обратить внимание на пробу. Она должна быть выбита на подлинном ювелирном украшении. Причём проба должна быть чёткой. Кстати, это касается и других металлов — серебра и платины. Последнюю можно проверить нашатырным спиртом. При взаимодействии с большинством металлов он вызывает почернение. Платина же цвет не меняет.
Есть и общее правило для всех ювелирных изделий. Надо всегда обращать внимание на цену. Если изделие стоит подозрительно дёшево, то лучше отказаться от покупки или показать его предварительно для оценки специалисту.
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