Ювелирный фейк. Как отличить оригинал от подделки

В России могут разрешить продажу ювелирных украшений с драгоценными камнями через Интернет. Высок риск, что вырастет доля теневого рынка. Лайф разбирался, как отличить ювелирную подделку от оригинала.

Законопроект, разрешающий продажу ювелирных изделий дистанционно, был размещён Минфином РФ на портале проектов нормативных правовых актов.

Стоит отметить, что фактического запрета на онлайн-продажу драгоценностей в РФ не существует. Но при этом разночтения в законодательстве приводят к тому, что сайты сетевых ретейлеров, которые начинают продавать ювелирные украшения через Интернет, зачастую блокируют.

— Там целый ряд вопросов, связанных с Росфинмониторингом и прочими. Мы убеждены, что наше дело правое и онлайн-покупки, конечно, должны быть обеспечены. Я считаю, что российские компании в этом смысле проигрывают, поэтому почему бы этого не сделать. Там есть много вопросов, мы движемся, но не очень быстро, — сказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Он также предположил, что продажи ювелирных изделий в Интернете станут возможны весной 2020 года. Ювелиры, с одной стороны, поддерживают это решение, а с другой — опасаются, что на рынке вырастет число подделок. Кстати, их немало и сейчас.

Подлинник или оригинал?

Ювелир Михаил Галицкий отметил, что сейчас подделки настолько схожи внешне с оригинальными изделиями, что непрофессионалу очень трудно отличить их друг от друга.

— Бриллиант является не только красивым и ярким украшением, но и символом прочности. Если говорить научным языком, то алмаз (исходная версия бриллианта до его обработки и огранки) по шкале МООСа занимает самую верхнюю позицию с условной твёрдостью 10. Однако отличить подделку от настоящего камня можно и в домашних условиях, — рассказал ювелир.

В первую очередь следует обратить внимание на поверхность алмаза. Она должна быть ровной, без дефектов. Также настоящий камень, как правило, сочетается только с такими не менее дорогостоящими металлами, как платина и золото. Если вместо них серебро или иной металл, будьте уверены — перед вами подделка, говорит эксперт.

Кроме этого, следует провести проверку на просвечивание. Если оно есть — это тоже признак подделки.

— Огранённый диамант обладает сильным блеском и игрой света, что обусловлено высокой степенью преломления, что отличает его от других камней, — рассказал Михаил Галицкий.

Есть и другие способы проверки. Если окунуть бриллиант в воду, он должен визуально раствориться в ней, не выделяясь. Эксперт отметил, что настоящий бриллиант никогда не запотевает, а под воздействием ультрафиолета драгоценный камень изливает голубой свет.

— И самый простой признак неподделки — это невозможность оцарапать камень, — заключил ювелир.

Нередко подделывают и изумруд. Чтобу определить его подлинность, нужно посмотреть на камень под увеличительным стеклом. В настоящем изумруде нет трубчатых или спиралевидных рисунков. К тому же он плохо проводит тепло и всегда холодный на ощупь.

Среди подделок часто встречается и поддельное золото. Чтобы отличить благородный металл от простой железки, нужно в первую очередь обратить внимание на пробу. Она должна быть выбита на подлинном ювелирном украшении. Причём проба должна быть чёткой. Кстати, это касается и других металлов — серебра и платины. Последнюю можно проверить нашатырным спиртом. При взаимодействии с большинством металлов он вызывает почернение. Платина же цвет не меняет.

Есть и общее правило для всех ювелирных изделий. Надо всегда обращать внимание на цену. Если изделие стоит подозрительно дёшево, то лучше отказаться от покупки или показать его предварительно для оценки специалисту.