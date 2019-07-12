Домашний виски. Чему и за сколько учат на курсах самогоноварения

Первач превращается в элитный напиток для избранных. На курсы самогоноварения всё чаще приходят не только офисные клерки и менеджеры среднего звена, но и состоятельные чиновники и банкиры. Если ещё совсем недавно там учили в основном производству настоек, то сейчас в тренде виски и коньяки.

— Ну кого сейчас удивишь дорогим вермутом из магазина или даже вином из собственного погреба? — рассуждает Алексей Звягинцев, самогонщик со стажем, который сейчас делится опытом на собственных курсах.

Сначала Алексей увлекался производством домашнего пива, чтобы угощать друзей на даче. Затем начал производить настойки. Друг открыл пивоварню, а Алексей организовал при ней курсы пивоварения и самогоноварения. По его словам, в последнее время всё чаще приходят состоятельные клиенты, для которых производство алкоголя — модное хобби. Стресс так снимают, поясняет Звягинцев. Многие хотят научиться делать виски, коньяк и кальвадос. Это хобби — своего рода дань моде на хендмейд в целом.

— Для изготовления браги используем воду, сахар и дрожжи, — рассказывает ученик школы самогоноварения Олег. — По опыту скажу, что вода — это главное. Беру из скважины на даче. Ни в коем случае не из-под крана. Дрожжи тоже должны быть спиртовые, специальные, а вот сахар можно брать любой из ближайшего магазина. Полгода назад делал виски, всё это время он настаивался в дубовой бочке. На днях попробовали. Потрясающий получился вкус. Делал и коньяк, но его будем пить в лучшем случае через пять лет. Так что такие напитки надо готовить на перспективу, а не употреблять сразу.

Курсы самогоноварения стоят в среднем 15 тыс. рублей. Впрочем, это средняя стоимость курса, рассчитанного примерно на месяц занятий. Бывает и интенсив, когда все знания даются в ускоренном режиме. Занятия не растягиваются по часу на месяц, а проводятся подряд за пару дней в выходные. Бывают и разовые уроки. Они стоят порядка 2–3 тыс. Нередко курсы самогоноварения входят в состав расширенных тренингов по производству домашнего алкоголя.

— Делать домашний алкоголь можно только для личных, некоммерческих целей, — предупреждает руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. — Другими словами, для себя и друзей сделать его можно, но вот продавать — уже нарушение закона. Причём речь как об оптовой, так и розничной продаже — для этого необходимо соответствующее разрешение. Само производство алкоголя для таких целей также строго регламентировано. Если же перелить приготовленный в домашних условиях алкоголь в бутылки с каким-либо брендом, то уже можно говорить о создании фальсификата (если это сделано для продажи).