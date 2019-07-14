Улётное наказание. Какие штрафы грозят пассажирам самолёта

"Аэрофлот" повысил штрафы за возврат и обмен билетов. Санкции для пассажиров есть и у других авиакомпаний. О том, за что и на сколько могут оштрафовать в самолёте, — в материале Лайфа.

Компания "Аэрофлот" повысила денежные штрафы для пассажиров, которые хотят вернуть или обменять авиабилеты. Сбор за возврат или обмен билета на внутренние линии теперь повышен с 2300 рублей до 2600. На международные перелёты сумма штрафа увеличена с 35 евро до 37 (или с $40 до $42).

Впрочем, "Аэрофлот" — далеко не единственная авиакомпания, предусматривающая штрафы для пассажиров. Поплатиться деньгами можно на борту любого самолёта любого авиаперевозчика.

За что ещё можно получить штраф?

Курение, нарушение требований пожарной безопасности Штраф 1000–1500 рублей (ст. 11.16 КоАП) Фото © Flickr / jnd_photography / Be OH be

Фото- и видеосъёмка в самолёте (с нарушением правил) Штраф 100 рублей (ч. 6 ст. 11 КоАП) Фото © Shutterstock

— За нарушение правил поведения граждан на воздушном судне, выраженное в нарушении правил фотографирования, видео- и киносъёмки либо пользования средствами радиосвязи с борта воздушного судна, могут оштрафовать и извлечь запись, — пояснила ведущий юрист Европейской юридической службы София Ханунова.

Опоздание на самолёт Штраф 500–1000 рублей (ч. 4 ст. 11.3 КоАП) Фото © Shutterstock

Кроме того, по словам юриста, такой штраф можно получить и за проход напрямую к самолёту незаконными путями, минуя любого вида контроль. Это будет расцениваться как проход на территорию аэропорта без разрешения.

Нарушение общественного порядка Штраф 500–1000 рублей (20.1 КоАП) Фото © Public Domain

— За нецензурную брань, оскорбления, уничтожение или повреждение имущества можно получить не только штраф, но и административный арест до 15 суток, — предупреждает София Ханунова.

Невыполнение законных распоряжений командира корабля Штраф 2000–5000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток (ч. 4 ст. 11.17 КоАП) Фото © Pixabay

Безбилетный проезд Штраф 200 рублей (ч. 2 ст. 11.18 КоАП) Фото © Pixabay