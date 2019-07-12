Доллар рухнул. Как защитить сбережения в американской валюте

На этой неделе доллар сильно ослаб. Это произошло после того, как глава ФРС США Джером Пауэлл заявил о плохих перспективах для американской экономики. Лайф разбирался, почему слабеет доллар, куда движется курс и что угрожает сбережениям в валюте США.

Почему слабеет доллар?

Федеральная резервная система выполняет функции американского Центробанка. Так что заявления её руководства обычно очень заметно влияют на курс доллара. На этой неделе Джером Пауэлл отметил сразу несколько негативных трендов. Во-первых, слабый рост мировой экономики и торговые войны подрывают экономику США. Во-вторых, чтобы поддержать предпринимателей в такой ситуации, нужно обеспечить спрос на товары и услуги. Для этого необходимы дешёвые кредиты, а это значит, стоит ожидать снижения процентной ставки. Джером Пауэлл не исключил, что это произойдёт уже в конце июля.

Если верить словам главы ФРС и ставку снизят, то доллар может продолжить падение. Надо отметить, что российская валюта по отношению к американской уже укрепилась (и достаточно основательно). Доллар рухнул ниже 63 рублей.

— Джером Пауэлл оправдал ожидания рынка в отношении ставки, — отметил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Результатом стал резкий обвал индекса доллара. При этом если взглянуть на техническую картину, то, несмотря на это падение, он остаётся в восходящем тренде. Так что американская валюта вполне может продолжить расти.

Стоит ли хранить сбережения в долларах?

Хранить сбережения в долларах — это ошибка, считает руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев. По его мнению, риск потерять деньги на колебаниях курсов сейчас большой. Аналитик советует хранить деньги в рублях на депозите в надёжном банке. Так удастся защитить накопления от инфляции.

— Мы давно говорим, что долларовые депозиты невыгодны, а разница в процентных ставках по рублёвым и по валютным депозитам покрывает курсовые скачки ещё с осени, — рассказал руководитель департамента образования Института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов. — Тому, кто по инерции не доверяет рублю и не хочет покупать акции и облигации, можно посоветовать перевести хотя бы часть средств из долларов в евро. Европейская валюта может и не спешить расти активно ещё несколько месяцев, но в перспективе у еврорегулятора всё равно более высокие процентные ставки, чем нынешние нулевые. Это значит, что можно ждать и укрепления курса евро.

Иван Капустянский считает, что сбрасывать доллар со счетов ещё рано. Он имеет потенциал для роста, поэтому никаких серьёзных угроз для сбережений нет. Доллар может продолжить рост, несмотря на монетарную политику ФРС. Связано это с тем, что фундаментально он является наиболее сильной валютой, чем тот же евро, считает аналитик.

Что будет с курсом доллара?

Александр Разуваев полагает, что доллар будет слабеть и дальше. По его прогнозам, уже к концу июля — началу августа американская валюта к российской может упасть до 60–62 рублей. Может ли доллар резко подорожать? Только если рухнет нефть, считает аналитик и добавляет, что в рамках соглашения ОПЕК+ и будущей политики ФРС США это нереалистично.

Эта неделя станет решающей для курсов валют, считает руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. Если доллар преодолеет отметку как минимум в 62,26, то дальнейшее укрепление рубля продолжится, говорит аналитик. Он считает, что доллар вполне может достичь отметки в 61,16–60,06.

— Сейчас дальнейшее движение курса ниже отметки в 62,90 рубля за доллар кажется маловероятным, — говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — Рубль укрепляется благодаря удачному стечению обстоятельств, а не каким-либо фундаментальным причинам. В среду Управление по энергетической информации США отчиталось о сокращении запасов сырья на 9,5 млн баррелей. К тому же нефтяники прекратили работы в Мексиканском заливе. Всё вместе это привело к взлёту нефтяных цен, а они влияют и на курс рубля.