Лихие деньги. Сколько можно заработать на моде 90-х

В июле Дима Билан выпустил новый клип в стиле 90-х, в июне Наташа Королёва вышла на сцену в костюме тех лет. Сейчас модели по всему миру щеголяют в купальниках, которые были популярны 20 лет назад. Мода циклична, и она возвращается. В то время как одни охотятся за вещами из прошлого, другие делают на этом деньги. За сколько можно купить и продать вещи 90-х?

Интерес к культовым товарам двадцатилетней давности впервые возник ещё в конце 2000-х годов. Тогда появился спрос в первую очередь на игровые приставки — легендарные Dendy и Sega. Подростки 90-х выросли и решили вспомнить детство. Желающих оказалось так много, что старых приставок на всех не хватило. Тогда предприимчивые бизнесмены возобновили производство. На российский рынок, в основном из Китая, начали попадать новенькие Dendy и Sega, внешне ничем не отличающиеся от моделей 90-х.

Сейчас ситуация меняется. В России уже несколько десятков магазинов, специализирующихся на продаже товаров из 90-х. В них можно найти практически любую атрибутику того времени — от кассетных магнитофонов до знаменитых жвачек Love is и Turbo. Взрослые коллекционеры продолжают собирать их фантики. При этом ряд товаров в этом году оказался в дефиците. В частности, этим летом растёт спрос на культовую одежду.

Винтажные олимпийки, поясные сумки, варёные джинсовки и игровые приставки снова на пике моды. Как итог, ценники выросли в разы. Найти эти вещи в специализированных магазинах бывает непросто. В результате одни модники устремились на сайты объявлений в поисках настоящего винтажа, а другие бросились в ателье.

Больше всего ценителей интересует спортивный бренд Adidas, который стал особо популярен в 90-е среди молодёжи. Винтажные спортивные костюмы стоят недёшево. Например, на "Авито" продавец из Омска хочет за такой (как уверяет, неношеный) 12 тыс. рублей. Он уверяет, что костюм был создан специально к XV зимним Олимпийским играм в Канаде 1988 года. Костюм абсолютно новый и в продаже не встречается, как утверждает продавец.

Средняя цена костюмов попроще — порядка 5000 –8000 рублей. Классический синий деним, или, как называли его советские люди, "варёнка", снова стал популярным. Однако must-have сегодня считается куртка кроя oversize. Бывали случаи, когда людям удавалось выгодно распродать винтажный гардероб и получить сразу 30–50 тыс.

— Ко мне в начале лета приходило много клиенток, которые хотели куртки, "как в 90-х", и, что удивительно, купальники, — рассказала швея Ольга Павлова. — Уж, казалось бы, очень редкие заказы бывают на такие вещи. Обычно платья, брюки, костюмы шьём, а тут вот так. Но клиентки хотели оригинальный фасон, насмотрелись картинок в журналах, а у нас такие купальники есть, которые только в ультрадорогих магазинах. Сшить раза в три дешевле.

Популярны и аксессуары из 90-х. В частности, знаменитые поясные сумки. Этот аксессуар, по словам дизайнеров, еще долго будет пользоваться популярностью.

— В 1990-е поясные сумки делали из болоньевой ткани и носили их в основном рыночные продавцы, а назывались они "бананками", — рассказали Лайфу в "Авито". — Оригинальные "бананки", пожалуй, один из самых дешёвых раритетов тех времён. Стоят в среднем 200–600 рублей.