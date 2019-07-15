Биткоин в опале. Как американские власти могут обрушить курс криптовалют

Криптовалюта подверглась жёсткой критике со стороны властей США. Дональд Трамп впервые резко негативно высказался о биткоине, назвав его опасным и ненадёжным. С аналогичной позицией выступил и глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. На фоне этих заявлений курс биткоина обрушился почти на 3000 долларов. Какое значение для дальнейшего движения курса имеют заявления американских властей, от чего он будет зависеть? К каким отметкам стремится курс биткоина?

В июле биткоин взлетел выше 13 000 долларов, но с прошлой среды криптовалюта серьёзно ослабла и опустилась ниже 10 500. Аналитики сразу же стали связывать это с громким заявлением главы ФРС. Джером Пауэлл призвал прекратить реализацию проекта компании Facebook по криптовалюте Libra до тех пор, пока не будут решены проблемы конфиденциальности и отмывания денег. В то же время впервые своё мнение о криптовалютах выразил Дональд Трамп. Оказалось, что американский президент этот рынок не поддерживает. Он негативно относится и к биткоину, и к Libra.

Не удивительно, что на фоне таких заявлений курс лидера крипторынка резко пошёл вниз. Многие инвесторы считали, что после запуска криптопроекта Facebook цифровые валюты ждёт новый виток развития. Действительно, как только он был анонсирован, биткоин приблизился к отметке в 14 000 долларов. И это не осталось незамеченным американскими властями, которые опасаются за будущее финансовой системы.

— Высказывания политиков такого уровня, как Трамп и Пауэлл, безусловно, могут обрушить цену биткоина, — говорит ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Особенно если эти заявления будут носить призывы запрета или ограничения криптовалют. Это те немногие фундаментальные факторы, на которые реагирует биткоин. Всё остальное — это операции спекулянтов. То есть тренды формируются за счёт сделок крупных игроков. Впрочем, думаю, что падение криптовалюты носит всё-таки временный характер. Всё равно общий тренд растущий, так что он может в скором времени вернуться на уровень 13 000 — 14 000.

Участники рынка пока пытаются переварить слова Дональда Трампа и Джерома Пауэлла и оценить их влияние на будущее криптовалютного мира, поясняет эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. Сейчас курс биткоина торгуется выше психологической поддержки в 10 000 долларов. Если не появится новых негативных новостей, то он может продолжить рост до 12 500 — следующего психологического уровня, считает эксперт.

Правда, не все экономисты полагают, что в падении биткоина виноваты только громкие заявления политиков. Криптовалютный рынок стал гораздо более устойчивым к подобного рода высказываниям официальных лиц, говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Так что каких-то серьёзных последствий он не ждёт. По оценкам эксперта, биткоин упал по сугубо техническим причинам. За прошлый месяц он подорожал на 70% — на этом фоне некоторые инвесторы стали продавать крипту, боясь потерять прибыль. Таким образом, причин для затяжного падения нет и в скором времени лидер крипторынка может вернуться к недавним высотам — 13 000 долларов за монету, считает Геннадий Николаев.

— Не думаю, что биткоин упал именно из-за выступлений руководства ФРС США или Дональда Трампа, — считает старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Вадим Иосуб. — На подобные заявления реагируют в первую очередь крупнейшие инвесторы и спекулянты — финансовые институты, а среди торговцев криптовалютой таких немного. Основная угроза биткоину кроется не во внешних факторах или чьих-то мнениях, а в самой его природе финансового пузыря. Под воздействием поведения рыночной толпы этот пузырь может надуваться без всяких на то серьёзных, фундаментальных поводов, а затем так же лопаться.

Будущее биткоина Вадим Иосуб оценивает скептически: сейчас крипта находится на пике цены. Аналитик считает, что уже начинается тренд на снижение — сначала до 9600, а затем к уровню начала июня — а это 7400.