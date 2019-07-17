Покупка с подвохом. Как снять наличные на кассе и не остаться без денег

Совсем скоро у россиян может появиться возможность снимать наличные в кассах магазинов по всей стране. Некоторые ретейлеры уже запустили эту услугу в тестовом режиме. Несмотря на очевидные плюсы, новый сервис таит в себе немало рисков. Лайф выяснил, чем опасно снятие наличных на кассах.

Банки готовятся распространить эксперимент по снятию наличных на кассе на всю страну. Технически всё довольно просто. Кассир пробивает ваши покупки (даже какую-нибудь мелочь вроде жвачки), при этом покупатель должен предупредить его, что хочет получить ещё и наличные. В этом случае названная сумма просто добавляется к стоимости купленных продуктов. Впрочем, новый сервис таит в себе немало рисков как для продавца, так и для покупателя.

На этой неделе свои опасения высказали представители торговых сетей. Ретейлеры боятся, что это может привести к росту очередей в магазинах. Об этом заявили в Ассоциации компаний розничной торговли. Надо сказать, что опасения ретейлеров не являются беспочвенными. Действительно, процедура снятия денег через кассу будет занимать время, а в крупных сетях в час пик и так бывают немалые очереди.

По мнению специалистов, новая услуга может привести к повышению нагрузки на кассиров и потребовать дополнительной инкассации торговых точек. Так, заместитель председателя правления "Локо-банка" Андрей Люшин назвал важным показатель оперативности работы кассы. Новая услуга может увеличить время обслуживания покупателей и вызвать рост очередей, особенно при сбоях в работе программы. В результате для магазинов есть опасность получить недовольство клиентов.

Впрочем, это лишь один возможный минус нововведения, но далеко не самый существенный. Есть и другие риски.

Старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова обратила внимание на то, что для получения наличных клиентам нужно будет совершить покупку.

— Просто так деньги из кассы никто не достанет. Получается, что потребитель изначально ставится в менее комфортные условия, чем это было бы при обращении в банкомат. Очереди, может, и станут немного длиннее, но это проблема торговой точки, которая получает максимум плюсов от такой инициативы: "отбивает" расходы на эквайринг, наращивает трафик клиентов и денежный оборот, — рассказала аналитик.

Начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян не видит проблем с очередями в связи с нововведением. По его словам, в большинстве магазинов банкоматы уже имеются, к тому же этот момент магазины сами могут регулировать внутренними правилами, а пользователи вряд ли захотят стоять в очереди, чтобы просто снять наличные. Зато Авакян предположил, что высок риск получить через кассу поддельные купюры.

Действительно, шанс нарваться на фальшивку при выдаче наличных в магазине есть. В банкоматах купюры автоматически проверяются на подлинность, а вот что выдаст покупателю кассир — большой вопрос. Чтобы не нарваться на подделку, клиенту нужно попросить кассира при нём проверить деньги. Если есть сомнения, то стоит попросить поменять сомнительную купюру на другую. Также эксперты видят серьёзные риски легализации денег через обналичивание на кассах.

— Получается, что супермаркеты будут использоваться в теневых схемах по обналичиванию. Для предотвращения этого риска должен быть введён лимит на снятие наличных в магазине, — полагает Андрей Люшин.