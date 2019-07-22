Кешбэк без возврата. Банки стали оставлять клиентов без вознаграждения

Ряд крупных российских банков отказывается начислять кешбэк рублями. Деньги заменяют на бонусы. Впрочем, это далеко не единственная хитрость финансистов. Как банки обманывают на кешбэке и как не попасться на их уловки?

Банки экономят на расходах. В связи с этим и появился тренд — переход от прямого кешбэка, предполагающего возврат "живых денег", к начислению бонусов (баллов). Обычно один бонус равен одному рублю. Таким образом клиент компенсирует через интернет-банк или мобильный банк совершённые покупки. Правда, нередко расход кешбэка становится для клиентов сюрпризом.

Эксперт "Банки.ру" Юлия Кошкина пояснила, что многие программы лояльности финансируются за счёт interchange fee. Это комиссии, которыми обмениваются организации, отвечающие за проведение финансовых операций: банки, платёжные системы, торговые точки. Если такие комиссионные доходы падают, банк может начать экономить на программе лояльности.

— Если просто снизить ставку кешбэка или размер начисления, это слишком заметно и может оттолкнуть клиентов. Замена одного вида на другой тоже заметна, но не так ощутима. Тем не менее банки стараются "экономить" на кешбэке не напрямую, а путём введения дополнительных условий, которые потенциально снижают размер и доступность вознаграждения, — рассказала Лайфу эксперт.

По словам директора по развитию бизнеса "БКС Премьер" Антона Граборова, бонусы выгоднее для банков. Клиенты тратят их не в 100% случаев или же могут копить долгое время, в течение которого денежный эквивалент этих бонусов остаётся в банке.

Хитрости кешбэка

Кешбэк даётся не на все расходы по карте. Как правило, банки платят вознаграждение только за то, что может считаться покупкой. Не начисляются бонусы на денежные переводы, коммунальные платежи и снятие наличных.

Кешбэк можно получить, только если покупки совершаются в магазинах, имеющих партнёрские соглашения с банком. Аналогичное условие может касаться расходования бонусов — тратить накопленное нередко разрешают только в магазинах-партнёрах или на специальных сайтах.

Также, по словам специалиста, кешбэк может "сгорать", если его долго не тратить. Поэтому лучше обращать внимание на срок годности бонусов. Это особенно актуально, если банк платит кешбэк милями, которыми можно оплатить покупку авиабилетов.

— Банк имеет право неожиданно отказать клиенту в начислении бонусов. "Банки.ру" проанализировали программы лояльности организаций из топ-30 по активам и выяснили, что почти все игроки прописывают такое условие в договорах. Например, банкам не нравится, когда клиенты злоупотребляют программой лояльности и используют карту только для покупок, которые дают повышенный кешбэк. Признаками мошенничества могут считаться большой объём операций в одних и тех же торговых точках или подозрение на ведение предпринимательской деятельности. Банк также может отказать в начислении бонусов, если у клиента появилась задолженность по кредитам, — поясняет Юлия Кошкина.

Впрочем, не всё гладко может быть даже в том случае, если вам начислили не бонусы, а реальные деньги. Ещё одна уловка банков — очень высокая комиссия за обналичивание средств, полученных в качестве кешбэка, говорит заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова. Фактически вы возвращаете полученное вознаграждение или львиную его долю обратно банку.

На что обращать внимание при выборе карты с кешбэком

Во-первых, нужно внимательно изучить условия расчёта бонусами, советует Наталья Мильчакова. Особенно осторожно стоит относиться к слишком заманчивым предложениям.

— Процент начисления бонусов (1, 3, 5% от покупки и так далее) может также зависеть от месячного оборота по карте. И максимальный процент может начисляться в том случае, если клиент в месяц потратил существенную сумму, например не менее 70 или 100 тысяч рублей. Такое правило действует не во всех банках, но встречается, — говорит Антон Граборов.

При выборе программы лояльности он советует помнить, что максимально заявленные бонусы начисляются, как правило, лишь в какой-то одной категории (авто, рестораны, красота и здоровье, путешествия и прочее). Поэтому нужно уточнить, каков размер бонуса на все остальные покупки, и сравнить с другими предложениями.