На чём обманывают страховщики и как добиться положенных выплат

Во время контрольных закупок Центробанк выявил нарушения прав клиентов у половины страховых компаний. Рассматривались продажи электронных полисов ОСАГО. Впрочем, проблемы возникают и по другим направлениям.
На чём страховые обманывают чаще всего
По словам экспертов в области страхования, больше всего обманов приходится на автовладельцев. Особенно это касается тех, кто собирается приобретать электронный полис ОСАГО в регионах, которые являются убыточными по этому виду страхования.
Как отметил управляющий партнёр юридической компании "Варшавский и партнёры" Владислав Варшавский, среди наиболее часто встречающихся проблем выделяются необоснованные отказы в признании события страховым случаем, а также нарушение сроков выплаты страхового возмещения.
Кроме того, до сих пор окончательно не решена проблема достоверного расчёта водителям коэффициента бонус-малус (КБМ), который представляет собой скидку за безаварийную езду.
— Раньше при переходе из одной страховой компании в другую автовладельцы нередко теряли данные о безаварийном стаже, что существенно влияло на стоимость полиса. Сейчас число таких случаев заметно сократилось, но до конца эта проблема не решена, — рассказал Лайфу инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.
Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский считает, что основная тактика российских страховщиков — затягивание со страховыми выплатами под предлогом невозможности признать происшествие страховым случаем.
По его словам, страховая компания высылает один за другим встречные запросы в адрес страхователя с просьбами предоставить дополнительную информацию для установления полных обстоятельств происшествия, претендующего на статус страхового случая.
— Нередки случаи, когда клиент из-за нехватки времени и признаков того, что его дело затягивается, просто, отчаявшись, машет рукой и добровольно прекращает общение со своей страховой компанией. Последней как раз это и выгодно. Крупные страховщики весьма редко прибегают к такой тактике, но у средних и мелких страховых такое встречается сплошь и рядом, — пояснил Рожанковский.
Как добиться выплат от страховой
Пожалуй, именно размер выплачиваемых страховых возмещений — самая щепетильная тема, с которой может столкнуться пострадавший. Если страхователь не согласен с выплаченным страховым возмещением, то единственным способом добиться увеличения суммы выплаты будет обращение в суд.
— В ходе судебного разбирательства необходимо будет провести экспертизу, которая установит реальный размер ущерба и, соответственно, сумму страхового возмещения. Отказ страховой компании в признании события страховым случаем также необходимо обжаловать в суде, — пояснил Владислав Варшавский.
Он также добавил, что именно суд сможет определить статус произошедшей ситуации — страховая она или нет, а также решить вопрос о взыскании страхового возмещения.
Если страхователь уверен в своей правоте, то обычно нет другого выхода, кроме как нанимать толкового адвоката, тратить свои деньги и добиваться справедливости в суде. На практике обычно человек вынужден за свои деньги произвести независимую оценку ущерба, и уже исходя из этого взвесить, стоит ли начинать всю последующую судебную эпопею. В случае выигрыша проигравшая сторона, как известно, возмещает истцу оплату услуг адвоката.
— Часто случается так, что человек, взвесив все за и против, решает, что ему будет проще ликвидировать ущерб за свой счёт. Полагаю, что именно это обстоятельство ЦБ и оценивает как грубое нарушение со стороны проверяемых им в виде контрольной закупки страховых компаний, — считает эксперт Владимир Рожанковский.
Александр Бахтин же отметил, что с 1 июня 2019 года действует новый порядок урегулирования жалоб потребителей страховых услуг. Теперь в случае возникновения претензий клиенту нужно обратиться к финансовому уполномоченному. Он осуществляет досудебное урегулирование споров между страховой компанией и потребителями услуг.
— Прежде чем обратиться к финомбудсмену, сначала нужно попытаться решить вопрос на уровне страховой компании, написав туда соответствующее заявление. И только в том случае, если потребителю будет отказано, он сможет обратиться за помощью к финомбудсмену, а впоследствии и в суд, — резюмировал Александр Бахтин.