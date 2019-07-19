На чём обманывают страховщики и как добиться положенных выплат

ЦБ России обнаружил нарушения в половине страховых компаний. Лайф разбирался, какие проблемы могут возникнуть с полисом. Как страховщики обманывают клиентов и как законно заставить их выплатить положенную сумму.

Во время контрольных закупок Центробанк выявил нарушения прав клиентов у половины страховых компаний. Рассматривались продажи электронных полисов ОСАГО. Впрочем, проблемы возникают и по другим направлениям.

На чём страховые обманывают чаще всего

По словам экспертов в области страхования, больше всего обманов приходится на автовладельцев. Особенно это касается тех, кто собирается приобретать электронный полис ОСАГО в регионах, которые являются убыточными по этому виду страхования.

Как отметил управляющий партнёр юридической компании "Варшавский и партнёры" Владислав Варшавский, среди наиболее часто встречающихся проблем выделяются необоснованные отказы в признании события страховым случаем, а также нарушение сроков выплаты страхового возмещения.

Кроме того, до сих пор окончательно не решена проблема достоверного расчёта водителям коэффициента бонус-малус (КБМ), который представляет собой скидку за безаварийную езду.

— Раньше при переходе из одной страховой компании в другую автовладельцы нередко теряли данные о безаварийном стаже, что существенно влияло на стоимость полиса. Сейчас число таких случаев заметно сократилось, но до конца эта проблема не решена, — рассказал Лайфу инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский считает, что основная тактика российских страховщиков — затягивание со страховыми выплатами под предлогом невозможности признать происшествие страховым случаем.

По его словам, страховая компания высылает один за другим встречные запросы в адрес страхователя с просьбами предоставить дополнительную информацию для установления полных обстоятельств происшествия, претендующего на статус страхового случая.

— Нередки случаи, когда клиент из-за нехватки времени и признаков того, что его дело затягивается, просто, отчаявшись, машет рукой и добровольно прекращает общение со своей страховой компанией. Последней как раз это и выгодно. Крупные страховщики весьма редко прибегают к такой тактике, но у средних и мелких страховых такое встречается сплошь и рядом, — пояснил Рожанковский.

Как добиться выплат от страховой

Пожалуй, именно размер выплачиваемых страховых возмещений — самая щепетильная тема, с которой может столкнуться пострадавший. Если страхователь не согласен с выплаченным страховым возмещением, то единственным способом добиться увеличения суммы выплаты будет обращение в суд.

— В ходе судебного разбирательства необходимо будет провести экспертизу, которая установит реальный размер ущерба и, соответственно, сумму страхового возмещения. Отказ страховой компании в признании события страховым случаем также необходимо обжаловать в суде, — пояснил Владислав Варшавский.

Он также добавил, что именно суд сможет определить статус произошедшей ситуации — страховая она или нет, а также решить вопрос о взыскании страхового возмещения.

Если страхователь уверен в своей правоте, то обычно нет другого выхода, кроме как нанимать толкового адвоката, тратить свои деньги и добиваться справедливости в суде. На практике обычно человек вынужден за свои деньги произвести независимую оценку ущерба, и уже исходя из этого взвесить, стоит ли начинать всю последующую судебную эпопею. В случае выигрыша проигравшая сторона, как известно, возмещает истцу оплату услуг адвоката.

— Часто случается так, что человек, взвесив все за и против, решает, что ему будет проще ликвидировать ущерб за свой счёт. Полагаю, что именно это обстоятельство ЦБ и оценивает как грубое нарушение со стороны проверяемых им в виде контрольной закупки страховых компаний, — считает эксперт Владимир Рожанковский.

Александр Бахтин же отметил, что с 1 июня 2019 года действует новый порядок урегулирования жалоб потребителей страховых услуг. Теперь в случае возникновения претензий клиенту нужно обратиться к финансовому уполномоченному. Он осуществляет досудебное урегулирование споров между страховой компанией и потребителями услуг.

— Прежде чем обратиться к финомбудсмену, сначала нужно попытаться решить вопрос на уровне страховой компании, написав туда соответствующее заявление. И только в том случае, если потребителю будет отказано, он сможет обратиться за помощью к финомбудсмену, а впоследствии и в суд, — резюмировал Александр Бахтин.