Убытки на миллионы. Сколько Кевин Спейси потерял за время сексуальных гонений

Прокуратура в США закрыла дело против актёра Кевина Спейси, которого обвиняли в домогательствах. Скандалы гремели почти два года. За это время серьёзные убытки понёс и сам актёр, и компании, с которыми он работал. Лайф подсчитал, сколько стоил Кевину сексуальный скандал.

Кевин Спейси попал в центр сексуального скандала осенью 2017 года. Тогда его обвинил в домогательствах актёр Энтони Рэпп. Причём вспомнил он историю тридцатилетней давности. Рэпп рассказал, как в 1986 году в возрасте 14 лет оказался дома у Спейси. Якобы тогда 26-летний Кевин пытался над ним надругаться. С тех пор на актёра обрушился шквал обвинений в домогательствах. В том числе и от коллег по сериалу "Карточный домик". Тогда как раз снимался финальный сезон.

В результате скандалов карьера Кевина Спейси была полностью разрушена. Netflix уволила актёра из "Карточного домика". Пришлось переписать сценарий шестого сезона, чтобы убрать из него главного героя — Фрэнка Андервуда. В дальнейшем многие кинокритики негативно оценили финал сериала, ведь изначально он строился вокруг персонажа Кевина Спейси.

Актёру не досталась и премия "Эмми", которую он уже готовился получить. Международная академия искусств и наук объявила лауреатов заранее, но за месяц до церемонии имя Спейси вычеркнули из списка.

Режиссёр Ридли Скотт вынужден был спасать свой фильм от предвзятого отношения критиков и зрителей. Для этого драму "Все деньги мира" пришлось экстренно переснимать прямо накануне премьеры. Он вырезал из фильма все сцены со Спейси и заменил его другим актёром — Кристофером Пламмером.

Потери Кевина Спейси можно подсчитать только весьма примерно. Последний, шестой сезон "Карточного домика" вышел усечённым. Вместо 13 серий, как было раньше, в нём оказалось только восемь. Спейси получал 500 тысяч долларов за серию. Таким образом, за съёмку в сезоне, в котором было бы 13 серий, он получил бы 6,5 миллиона долларов. Если учитывать, что актёру пришлось отказаться от участия ещё в ряде проектов, то его потери даже при самых скромных подсчётах составляют не менее десяти миллионов долларов.

К тому же Кевину Спейси пришлось и потратиться. Он отправился на лечение от сексуальной зависимости в ту же клинику, что и опальный продюсер Харви Вайнштейн. Месяц пребывания в ней стоит около 36 тысяч долларов. Программа избавления от сексуальной зависимости рассчитана на 45 дней.

Впрочем, потери понёс не только сам актёр, но и компании, в которых он тогда работал. Так, Financial Times оценила убытки Netflix после расторжения контракта со Спейси. По данным источника газеты, они составили 39 миллионов долларов. Из-за пересъёмок финансовой компании Imperative Entertainment пришлось добавить в бюджет фильма "Все деньги мира" дополнительные десять миллионов долларов. В общей сложности режиссёр Ридли Скотт в течение девяти дней переснял в Италии и Англии почти 400 кадров. Эти деньги пошли на сопутствующие расходы и на оплату гонорара актёру, которым заменили Кевина Спейси.