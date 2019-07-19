Доллар или евро. Валютные сбережения оказались под угрозой

Бивалютная корзина переживает непростые времена. Тучи сгущаются и над долларом, и над евро. Обладатели сбережений терзаются вопросом, в чём лучше хранить деньги. Лайф разбирался, как защитить накопления от колебания курса и какая валюта сейчас выглядит более надёжной — доллар или евро.

Многие россияне предпочитают хранить деньги не в банках, а дома наличными. При этом они рассчитывают выиграть от колебаний курса валют. В прошлом году инвестиции "под подушкой" действительно принесли своим обладателям прибыль выше 20% годовых. Сейчас рассчитывать на доход от колебания курса валют не получится, считает заместитель председателя правления "Локо-банка" Андрей Люшин. По его словам, это касается и доллара, и евро.

На доллар давят торговые войны и желание президента США ослабить национальную валюту, пояснил эксперт "БКС Брокер" Иван Копейкин. При этом он отметил, что рост американской экономики всё-таки сохраняется. Это оказывает поддержку доллару. К тому же реальные процентные ставки в США выше, чем в ЕС.

— В сентябре этого года, скорее всего, снова будет достигнут потолок государственного долга США, — считает Андрей Люшин. — На этом фоне со стороны международного рейтингового агентства Moody’s вполне можно ожидать пересмотра рейтинга США в сторону понижения.

В Евросоюзе тоже складывается напряжённая ситуация. Пока в Старом Свете так и не решён вопрос с выходом Великобритании из ЕС, ожидать существенного укрепления курса европейской валюты не стоит. Такое мнение высказал руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. К тому же, по его словам, все основные макроэкономические показатели ЕС сейчас очень слабые. Это и высокий уровень безработицы, и стагнация ВВП.

— Доллар — более предпочтительная валюта для валютного вклада, — считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Во-первых, ставки по ним ещё не нулевые. Во-вторых, перспектив для роста у экономики США больше, чем у ЕС.

Прогнозы по доллару на данный момент выглядят лучше, чем по евро, считает Андрей Люшин. Экономика США продолжает оставаться достаточно стабильной. Да, есть предпосылки для замедления экономического роста, но они не вызывают больших опасений участников рынка.

По словам Андрея Люшина, универсальный вариант — это корзина из нескольких валют, где, например, 50% приходится на рубль, а 50% — на другие зарубежные валюты. Он считает, что предпочтительной в портфеле должна быть доля долларов (30–40%).

Впрочем, в ближайшее время у евро ситуация может быть лучше, чем у доллара. В краткосрочной перспективе аналитики прогнозируют снижение курса американской валюты. Руководитель аналитического департамента компании "ФинИст" Катя Френкель считает, что лучше всего 70% валютных сбережений держать в долларах, а 30% — в евро. Впрочем, перевес в пользу доллара она рекомендует сделать не сейчас, а после того, как ФРС США снизит процентную ставку. По мнению Кати Френкель, в краткосрочной перспективе доллар упадёт и будут складываться благоприятные условия для покупки.

— В августе американская валюта ещё может подешеветь по отношению к евро на 2–4%, — считает главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. — Этому будет способствовать, в частности, снижение ставки Федеральной резервной системой в начале августа. Однако осенью ситуация может резко измениться. Торговое противостояние между США и Китаем, скорее всего, перейдёт к осеннему обострению. С одной стороны, это будет провоцировать бегство от рисков именно в доллар США, а с другой — Народный банк Китая может вновь девальвировать свою валюту, дополнительно укрепив американскую. К тому же экономические перспективы еврозоны сейчас выглядят гораздо хуже, чем США, что будет также провоцировать переток капитала из евро в доллары.