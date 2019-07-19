Работа за миллион. Где самые высокие зарплаты

По данным Росстата, в России более одного млн рублей в месяц зарабатывают 11 287 граждан. Куда пойти работать, чтобы получить миллион, — в материале Лайфа.

В России за два года число миллионеров выросло на 38%. Так, в 2017 году их насчитывалось 6988 человек. В 2019-м количество россиян, которые получают в месяц больше одного млн рублей, составило уже 11 287 человек.

При этом доля таких сотрудников в общей численности работающих граждан составляет менее 0,1%. Больше 775 тысяч россиян, по данным Росстата, получают зарплату в пределах МРОТ — до 11 280 рублей в месяц. Самая многочисленная категория, куда входят свыше 2,6 млн человек, зарабатывает от 33,9 до 40 тысяч рублей.

Разумеется, надо понимать, что Росстат указывает максимальные суммы, которые зарабатывают специалисты в разных сферах. Это обычно касается руководителей и редких специалистов, а не всех работников отрасли.Так где же в России можно заработать больше одного миллиона рублей?

5,8 млн рублей в месяц Столько зарабатывают специалисты в сферах спорта, культуры, досуга и развлечений Фото © Pixabay

3,7 млн рублей в месяц Столько можно заработать в сфере услуг Фото © Pexels

2,7 млн рублей в месяц Меньше трёх млн рублей получают специалисты в нефтяной, химической и фармацевтической промышленностях Фото © Flickr / Carl A

Из исследования Росстата также следует, что большинство трудящихся миллионеров — 1960 человек — работают в сфере торговли и ремонта транспорта. Чуть меньше специалистов — 1908 — занимаются научной и технической деятельностью. В финансовой и страховой сферах — 1623 человека. Меньше всего миллионеров — всего 13 человек — оказалось в сфере водоснабжения и утилизации отходов.