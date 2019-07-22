Против цен выставили демпфер. Как изменится стоимость бензина

На этой неделе Госдума планирует рассмотреть во втором и третьем чтениях законопроект по стабилизации цен на бензин. Пока депутаты обсуждают новые способы регулирования рынка, топливо продолжает дорожать. После относительно стабильного начала июля уже на прошлой неделе цены снова пошли вверх. Поможет ли новый законопроект сдержать подорожание топлива? Как будут меняться ценники на заправках?

В четверг депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который вносит поправки в Налоговый кодекс РФ. Речь идёт о корректировке демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо. В результате нефтяники смогут рассчитывать на большую компенсацию за зафиксированные цены на топливо в рознице.

— Тогда розничные цены на бензин и дизель действительно удастся удержать стабильными, — считает старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова. — Однако в цепочке труба — АЗС огромное количество посредников. Им нужно зарабатывать, а рассчитывать на бюджетную компенсацию они не могут. Есть риск повышения цен со стороны посредников.

Экономисты сходятся во мнении, что без госрегулирования топливного рынка сейчас не обойтись. В июле закончился срок действия соглашения между нефтяниками и правительством о заморозке цен. Первую неделю ситуация в среднем по стране была относительно спокойной, но уже в середине месяца бензин продолжил дорожать. По данным Росстата, к 15 июля средняя стоимость одного литра бензина повысилась на три копейки — до 44,52 рубля. И это только общие цифры официальной статистики. На ряде заправок автомобилисты видели повышение цен на 50 копеек, а то и на рубль.

— Главная причина нехватки топлива на АЗС и повышения цен на бензин известна, — рассказал руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман. — Относительно высокая стоимость углеводородов на мировом рынке делает более выгодной продажу нефти за рубеж, чем переработку в бензин и дизель для реализации в розницу внутри страны. Поэтому правительство и придумало механизм демпфера. Он гибко изменяет налоговые платежи нефтяных компаний, чтобы компенсировать им недополученную выручку при поставках бензина на внутренний рынок.

Механизм полностью заработал с июля. Впрочем, налоговые компенсации производителям и переработчикам нефти по демпферу оказались на практике недостаточными для того, чтобы стимулировать рост выпуска топлива. Именно поэтому Госдума и приняла в первом чтении дополняющий условия демпфера законопроект. Он повышает коэффициенты компенсаций из бюджета на бензин с 0,6 до 0,75 при уменьшении оптовой цены бензина с 56 до 51 тысячи рублей за тонну.

Марк Гойхман не ждёт резкого взлёта цен на заправках, но подорожание считает неминуемым. По его словам, следует ожидать увеличения цен на заправках примерно на уровне или чуть выше общей инфляции, то есть на пять-шесть процентов в течение этого года.

До конца года цена может достигнуть 55 рублей за литр, считает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. По его мнению, остановить рост цен могла бы полная компенсация возможных убытков нефтяникам — на все 100%. Впрочем, на такой шаг, по мнению аналитика, правительство не пойдёт, а это значит, рост цен не остановится.

Этот законопроект фактически увеличивает перераспределение доходов между сетями, которые реализуют бензин на внутреннем рынке, и нефтедобытчиками, считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. По его словам, на розничных ценах он существенно не отразится.

— Всё будет зависеть от того, насколько правительству удалось запугать нефтяников, — считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — В начале июля Дмитрий Медведев пообещал вновь прибегнуть к повышению экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, если нефтяники будут завышать цены.

Ситуация на внутреннем рынке остаётся достаточно стабильной, отметил Геннадий Николаев. Даже несмотря на окончание срока действия соглашения с нефтяными компаниями. Это может свидетельствовать об отсутствии необходимости возвращаться к ручным методам управления. Кроме того, в случае ухудшения обстановки правительство может вновь вернуться к рассмотрению закона по лицензированию экспорта. Таким образом, по мнению аналитика, игроки вряд ли будут провоцировать чиновников, ожидать повторения кризиса не стоит. Рост цен на бензин не должен превысить инфляцию — порядка четырёх процентов на конец 2019 года, считает Геннадий Николаев.