Ипотека в разводе. Как поделить квартиру и не остаться без денег

Выплата по ипотеке становится настоящим испытанием, когда супруги собираются разводиться. Лайф рассказывает, кто и как будет выплачивать кредит на квартиру после распада семьи.

Развод представляет собой не просто расторжение брака, но ещё и раздел совместно нажитого имущества. Как правило, это долгий и не самый приятный процесс. Но есть вещи и похуже — ипотека при разводе.

Согласно Семейному кодексу при разводе между мужем и женой пополам делится не только всё принадлежащее им имущество, но и долги, в том числе платежи по ипотеке. Впрочем, так происходит не всегда. Учитываются нюансы, при которых был взят кредит на квартиру.

Как супругам делить ипотеку при разводе?

Важно, когда была взята ипотека. Если жильё было куплено до официального оформления отношений между супругами, то оно не считается совместно нажитым. Так что ипотека и квартира остаются тому, кто её приобретал.

Но и тут есть небольшой подвох. Как отметил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин, если супруг докажет, что внёс существенную часть на оплату такой ипотечной квартиры, он может претендовать на долю в ней и предъявить соответствующее требование в рамках судебного процесса.

Кроме того, придётся доказывать, что эти выплаты были сделаны не из семейного, а из личного бюджета, что можно сделать только с документальными доказательствами (чеки, выписки со счёта и т.д.).

Процесс раздела ипотечного долга связан с банками, следовательно, превращается из двухстороннего разбирательства в трёхстороннее. Банк привлекается в качестве третьей стороны, поскольку закон об ипотеке запрещает совершать какие-либо действия с залогом без разрешения залогодержателя.

— Как правило, если квартира остаётся в собственности одного из супругов, он получает и все обязательства по выплате ипотеки. Иногда квартиру делят на доли, и соответственно этим долям выплачивается и ипотечный кредит, — пояснил Александр Бахтин.

Если есть дети, то выписать их из единственного жилья нельзя, поэтому супруги продолжат погашать задолженность. В этом случае можно свою долю в квартире продать второму супругу или третьему лицу (по согласованию с органами опеки).

— При разводе делится совместно нажитое имущество, и супруги могут сделать это по соглашению. Как правило, жильё остаётся тому, с кем будут жить дети. Если детей нет, то можно продать квартиру и поделить деньги либо выделить доли, а затем каждый сам решит, что делать дальше. Один из супругов может выкупить долю другого и оставить жильё себе, — рассказал руководитель GR практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк.

Как не остаться без денег и без квартиры?

Важно обращать внимание на то, являлись ли супруги созаёмщиками по кредиту. Если один из супругов не выполняет обязательства по кредитному договору, банк может предъявить требования к созаёмщику вне зависимости от развода.

— Такой риск возникает в том случае, когда одному из супругов достаётся и квартира, и требования по выплате ипотечного кредита. Однако в рамках судебного разбирательства второй супруг не был выведен из состава созаёмщиков по требованию залогодержателя, — пояснил Александр Бахтин.