Ловушка для клиента. Как банки заставляют переплачивать по картам

Процент по вкладу выше, по кредиту — ниже, если регулярно расплачиваться картой. Такими предложениями банки сейчас активно завлекают клиентов. Впрочем, заманчивые предложения далеко не всегда оказываются выгодными. Лайф разбирался, как не попасться на уловки банка и не переплачивать за льготы.

Казалось бы, что может быть проще: ходишь в магазины, платишь как обычно картой, а за это тебе снижают процент по кредиту. Причём чем больше платишь, тем больше уменьшается выплата по займу. Если нет кредита, но есть сбережения на счету, то всё наоборот. Больше тратишь при оплате картой — выше процент по вкладу. Это типичное и, как сперва может показаться, весьма заманчивое предложение от банка.

— Таким образом банки хотят увеличить лояльность клиентов, — рассказал генеральный директор компании "Иволга Капитал" Андрей Хохрин. — Чем больше спецпредложений, тем выше шансы, что клиент будет пользоваться именно этими банковскими услугами и не станет оформлять дополнительные карты в других банках.

Выгода банка очевидна. За каждую операцию торговая точка (будь то магазин или ресторан) платит комиссию. Обычно она составляет несколько процентов от совершённой покупки. Таким образом, чем больше клиент расплачивается в магазинах картой, тем больше комиссионных получает банк. При этом человек автоматически начинает увеличивать сумму покупок, если знает, что за это ему будет льготный процент по вкладу или кредиту. Порой эти траты перебивают всю выгоду от спецпредложений. Прежде чем оформлять карту, по которой предусмотрены серьёзные бонусы, нужно внимательно изучить условия договора.

Чаще всего наименее привлекательная часть банковского продукта написана мелким шрифтом. Сначала лучше позвонить в банк и подробно пообщаться по поводу всех условий использования карты. Затем стоит попросить скинуть эти условия на электронную почту, после чего внимательно изучить, советует начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.

— Стоит обратить внимание на стоимость годового обслуживания карты, — посоветовал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. — Она может обнулить всю выгоду от предложенных бонусов. К тому же банки активно пытаются навязать клиентам кредитные карты. И часто делают это, обещая всевозможные бонусы. Кешбэки по дебетовым картам в среднем ниже, чем по кредитным, что провоцирует клиентов оформить кредитную карту, даже если в ней нет особой необходимости.

Главная хитрость заключается в том, что льготы и бонусы от банка можно получить только в том случае, если оплачивать картой определённые покупки. К примеру, обычно не учитываются коммунальные платежи. Может не пройти и оплата в определённых магазинах и за определённые товары. Банки могут при желании отказаться от выплаты бонусов, аргументировав это нарушением условий, отметил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Например, часто по договору клиент обязуется тратить сопоставимые суммы как по категориям, по которым начисляются бонусы, так и по остальным. В случае неравномерных расходов пользователь выбывает из программы, пояснил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

— В целом программы лояльности могут быть выгодны и банку, и клиенту, — рассказал руководитель департамента образования института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов. — Выгоднее всего обслуживаться в банке, в котором вы пользуетесь сразу несколькими продуктами. Допустим, вы тратите в месяц определённую сумму, оплачивая покупки картой другого банка. В такой ситуации выгоднее перейти на карту того банка, где у вас есть вклад или кредит. Действительно, процент может стать меньше. Главное — осторожно относиться к предложениям, которые стимулируют на увеличение трат и переход на кредитные карты, если в этом нет необходимости.