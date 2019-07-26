Почтовый переполох. Как получить выплаты за пропавшие и испорченные посылки

Посылка пропала или товар в ней испорчен? С такой проблемой сталкиваются многие клиенты интернет-магазинов. Лайф разбирался, что делать, если ваши вещи пострадали или не пришли на почту. Кому жаловаться и как возместить ущерб?

Вы ждали свою посылку больше месяца, наконец она прибыла в почтовое отделение. Но далеко не всегда покупка поступает в целости и сохранности. Бывает, посылку и вовсе потеряли.

Что делать, если посылка повреждена или утрачена

Если вы ждёте ценную посылку от родственника или знакомого, позаботьтесь о её сохранности заранее. Попросите отправителя составить опись вложения. Это специальный почтовый бланк, который можно скачать на сайте Почты России или попросить у сотрудника в почтовом отделении. Интернет-магазины обычно прилагают такую опись автоматически.

Опись вложения заполняется в двух экземплярах, рассказала ведущий юрист ООО "Крылов и партнёры" Валерия Петелина. Необходимо перечислить все пересылаемые предметы и их объявленную стоимость. Сотрудник почты сверяет содержимое посылки с описью, после чего ставит на оба бланка печать с датой и индексом отделения. Один экземпляр остаётся у отправителя, другой вкладывается в отправление.

— Опись вложения можно и даже нужно использовать, когда вы собираетесь отправлять по почте не только посылку, но и бандероль или особо ценное письмо, — отметила эксперт.

Если после отправки посылка с описью и объявленной стоимостью получила повреждения или утратилась, необходимо обратиться в отделение почты. По словам управляющего партнёра юридической компании "Варшавский и партнёры" Владислава Варшавского, организация почтовой связи несёт ответственность за убытки, причинённые при оказании услуг почтовой связи.

— В случае утраты или порчи посылки с описью и объявленной стоимостью происходит возмещение пропорционально размеру объявленной ценности недостающей или испорченной части вложения, указанной в описи вложения, — пояснил Владислав Варшавский.

С претензией можно обратиться в течение шести месяцев со дня отправки почтового отправления. Обращаться следует непосредственно в организацию почтовой связи, которая должна ответить в течение 30 дней. Если же посылка направлялась в рамках одного населённого пункта, то ответ должен быть направлен в течение пяти дней.

Не исключено, что в удовлетворении претензии может быть отказано. В этом случае Константин Бобров, директор юридической службы "Единый центр защиты", советует подавать исковое заявление в суд.

— Помимо убытков можно требовать ещё и неустойку, компенсацию морального вреда и штраф за неудовлетворение претензии потребителя (составляет 50% от суммы, присуждённой судом), — пояснил Константин Бобров.