18 мне уже. В чём опасности кредитов для совершеннолетних

С начала года банки выдали 18-летним клиентам примерно в два с половиной раза больше кредиток. Такова статистика Объединённого кредитного бюро. Лайф узнал, чем опасен кредит для вчерашних подростков, а также в чём его преимущества и недостатки.

Если с января по май 2018 года 18-летние заёмщики получили в банках пять тысяч кредитных карт, то за аналогичный период этого года показатель вырос до 12 500 карт. Такую статистику приводит ОКБ.

Отмечается, что молодые люди оформляют карты преимущественно с небольшим кредитным лимитом, который составляет не более 20 000 рублей. Для сравнения: в среднем по стране лимит по кредиткам достигает 80 000.

По словам директора по развитию бизнеса "БКС Премьер" Антона Граборова, рост выдачи кредитных карт 18-летним обусловлен тем, что во всех остальных сегментах "лимит клиентов" уже фактически исчерпан.

— Если взять данные по заёмщикам в возрасте от 22–23 лет, то будет видно, что практически все из них уже являются клиентами какого-то банка. Другими словами, 18-летние молодые люди — это та аудитория, которая, по сути, сегодня остаётся не охваченной банковскими услугами, — пояснил эксперт. — И если в случае с более "зрелыми" клиентами банку, скорее всего, придётся переманивать их у конкурентов (а это не так просто и дёшево), то в сегменте клиентов в возрасте 18 лет пока низкая конкуренция и, соответственно, низкая стоимость привлечения. Именно поэтому банки идут в этот сегмент, работая таким образом на перспективу.

Ограничения по кредитам

Ограничений по возрасту для совершеннолетней молодёжи, чтобы взять потребительский кредит, в принципе, нет. Но есть ограничения по трудовому стажу. Заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова поясняет, что при отсутствии трудового стажа или постоянного места работы банк может отказать в кредите. В том числе в выдаче кредитной карты. Под такие ограничения чаще всего подпадает учащаяся молодёжь (студенты, аспиранты) или молодые люди, не имеющие постоянной работы.

Также для 18-летних действует лимит кредитования по кредитной карте — он снижен до 20 000 тысяч рублей, отметил аналитик ГК "ФинАМ" Алексей Коренев.

Плюсы и минусы кредита для молодёжи

Сейчас у всех молодых людей в возрасте 18–25 лет растут потребности. Возникает желание тратить деньги на товары, услуги, развлечения, только их на всё не хватает.

— Минусы и подводные камни главным образом заключаются в том, что у большинства молодых людей пока нет стабильного источника дохода, нет своих сбережений, нет стабильного статуса и положения в обществе, чтобы быть полностью платёжеспособным заёмщиком, — говорит Наталья Мильчакова.

Отсюда вытекает главная опасность, особенно для студента или человека, пока не имеющего высшего образования: он может быть не в курсе нюансов общения с банками, кредитных договоров и последствий, к которым может привести непогашенный вовремя кредит. Похожего мнения придерживается и Антон Граборов.

— Большим подводным камнем можно назвать то, что у 18-летних зачастую отсутствует культура пользования кредитными продуктами. Они ими никогда не пользовались и порой мало задумываются о том, что, взяв кредит, им придётся по нему расплачиваться, — считает эксперт.

Однако аналитик Алексей Коренев нашёл лишь плюсы в тенденции по выдаче кредитов совершеннолетней молодёжи.

— Во-первых, пусть и не быстрыми темпами, но всё же растёт общая финансовая грамотность населения. Во-вторых, молодёжь традиционно более активно пользуется продуктами технического прогресса (и наиболее ярким примером тут может служить взрывное увеличение количества бесконтактных платежей при покупке в розницу, при том что именно молодые люди активней всего используют такой вид расчётов). В-третьих, кредитные карты зачастую действительно бывают удобны, особенно когда речь идёт о спонтанных покупках, — считает Коренев.

Молодёжь чаще всего покупает в кредит технику, гаджеты или иную электронику на условиях POS-кредитования (оформление покупки в кредит непосредственно в точках продажи). По мнению эксперта, кредитные карты выступают вполне здравой и более удобной альтернативой классическому кредитованию в магазинах.

Даже неумелое или неразумное пользование кредитной картой вряд ли способно привести к существенным потерям, считает Алексей Коренев. Это связано обычно с небольшим лимитом кредиток. При этом, по словам эксперта, молодёжь получает навыки финансового планирования и умения рассчитывать свои возможности при обслуживании займа.