Валютный переворот. Как распродажа долларов повлияет на курс рубля

На валютном рынке сложилась уникальная ситуация. В конце июля на Мосбирже зафиксировали рекордный спрос на доллары. При этом суммы на валютных счетах россиян вообще достигли исторического максимума. Более того, сразу два центробанка — американский и европейский — готовятся к смене монетарной политики. Это беспрецедентный случай для лета, когда подобные решения обычно не принимаются. С чем связан такой невероятный ажиотаж вокруг доллара? Что угрожает рублю и каким будет курс в августе?

Страсти на валютном рынке сейчас кипят с невиданным размахом. И всё это на фоне на редкость стабильного курса рубля. С начала года серьёзно повлиять на курс не смогли ни колебания цен на нефть, ни угрозы американских санкций. Впрочем, чем ближе к концу июля, тем больше звучит опасений, что в августе рубль начнёт слабеть.

Косвенным поводом для тревоги стал слишком резкий спрос на доллар. На Мосбирже он побил рекорд с декабря прошлого года. Тогда доллар активно скупали на фоне стремительного падения рубля, который ослаб практически до 70. В декабре рост спроса на валюту действительно выглядел логично. Сейчас курс колеблется вокруг отметки 63 рубля за доллар, но ажиотажный спрос на американскую валюту уже есть.

Кстати, с валютных счетов юридических лиц было снято рекордное количество долларов. По данным Центробанка, в июне общий отток составил 8 миллиардов. Это рекордный показатель с лета 2016 года. Что интересно, американской валюты на вкладах физических лиц резко прибавилось. Россияне пополнили счета на 1,5 миллиарда. Общий объём валютных сбережений достиг исторического максимума — 96 миллиардов долларов.

— Уже в августе курс может преодолеть отметку в 64 рубля за доллар, а при появлении дополнительных негативных новостей — и в 65, — считает руководитель аналитического отдела ИК "Инстант инвест" Александр Тимофеев. — С начала июля курс нашей валюты практически не изменился, несмотря на падение нефтяных цен. Сейчас ему оказывает традиционную поддержку налоговый период, но он скоро заканчивается. К тому же пока нет оснований ждать повышения цен на нефть, которые тоже заметно влияют на курс.

Август традиционно не такой простой для рубля месяц, но в этом году к "фактору августа" добавляется и нехарактерная активность центральных банков, отметил главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. Принятие каких-либо решений по изменению монетарной политики летом происходит крайне редко, а когда изменения анонсируются и проводятся сразу несколькими ЦБ, это вообще что-то из ряда вон выходящее. Тем не менее в конце месяца решения по снижению ключевой ставки ожидаются и от ЕЦБ, и от ФРС США.

— Ситуация сейчас более чем особенная и крайне необычная, что в принципе соответствует насыщенной и запутанной политической конъюнктуре, которая может резко ухудшить состояние мировой экономики и финансовых рынков этой осенью, — пояснил Антон Быков. — Исходя из таких предпосылок, можно ожидать, что валютный рынок в конце июля и в течение всего августа будет демонстрировать повышенную норму торговой активности. Для рубля это значит, что его курсовая динамика может быть более сложной, чем это обычно бывает. Курс российской валюты может двигаться по достаточно замысловатой траектории. В конце июля — начале августа курс может снизиться до 64,5–66,5 рубля за доллар.

Вероятнее всего, 31 июля ставка в США будет понижена, что может на какое-то время позволить рублю укрепиться до 62 рублей за доллар, считает практикующий трейдер-аналитик компании "ФинИст" Олег Бугулов. Впрочем, в дальнейшем он прогнозирует снижение рубля до 68–70.

Не все эксперты настроены так категорично. Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский считает, что курс рубля останется стабильным и в августе. По его словам, главным фактором поддержки российской валюты является высокий спрос на ОФЗ. До конца июля никаких серьёзных изменений в динамике не ожидается, так как в ближайшие дни экспортёры будут обменивать валютную выручку на рубли для уплаты налогов и прочих сборов, полагает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. В дальнейшем, по его оценкам, рубль по отношению к доллару может действительно ослабнуть до отметки в 63,4.

— В ближайшие дни курс останется на уровне 62,5–64 рубля за доллар США, — отметил руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. — Небольшое ослабление российской валюты было связано с повышенным спросом на доллар. Впрочем, в ближайшее время поводов для паники нет. Не стоит ждать резкого скачка курса валют.